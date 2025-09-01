Фон дер Ляєн про заморожені активи: «Росія має заплатити»

Європейський Союз передав 3,7 мільярда євро на потреби України завдяки прибутку, що генерують російські знерухомлені активи. Про це 1 вересня під час пресконференції у столиці Литви Вільнюсі заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Кошти призначені, за словами чільної посадовиці, на оборонні потреби або на реконструкцію.

Попри це, в Євросоюзі не вщухають дискусії довкола використання власне активів, більша частина яких (понад 210 мільярдів євро) зберігається в Бельгії. Консенсусу щодо їхньої конфіскації наразі немає, однак, за словами фон дер Ляєн, таку можливість не знімають із порядку денного.

«Ми також розмірковуємо над наступними кроками та найкращим використанням цих активів, бо зрозуміло: Росія – хижак, і вона має понести відповідальність за скоєне й заплатити за шкоду та агресію. Це має бути питанням принципу. Тому ми розглядаємо можливість додаткового використання знерухомлених коштів», – заявила очільниця Єврокомісії.

30 серпня подальшу долю російських заморожених активів обговорювали міністри закордонних справ держав-членів ЄС. Чільна дипломатка Кая Каллас тоді заявила, що повернення коштів Росії можливе лише за умови виплати нею репарацій Україні.

Кремль неодноразово погрожував судовими позовами в разі передачі активів Україні.

У Європі заморожено близько 300 мільярдів доларів суверенних російських активів. Найбільша частина цих коштів, приблизно 190 мільярд євро, зберігається у міжнародному депозитарії Euroclear у Бельгії. У Великій Британії заморожено приблизно 30 мільярдів євро російських активів, а у Франції – 19 мільярдів євро.

Водночас ЄС надає Україні допомогуу рамках механізм Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), який передбачає надання приблизно 50 мільярдів доларів у вигляді позик, забезпечених прибутками від заморожених російських суверенних активів. Ці кошти спрямовані на підтримку бюджету, військових потреб та відновлення інфраструктури України.