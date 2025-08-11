ЄС передасть Україні 1,6 мільярда євро з доходів від заморожених активів РФ

Євросоюз передасть Україні ще 1,6 мільярда євро, одержаних із доходів від заморожених у ЄС російських активів, повідомила 11 серпня Єврокомісія.

«Минулої п’ятниці Європейський Союз отримав 1,6 мільярда євро так званих надлишкових прибутків, отриманих із відсотків за залишками готівкових рахунків від знерухомлених активів Центрального банку Росії, що зберігаються в центральних депозитаріях цінних паперів», – ідеться в повідомленні Єврокомісії.

Транш включатиме кошти, накопичені впродовж першої половини 2025 року. Доходи надходять від активів, заморожених відповідно до санкцій ЄС, запроваджених за розв’язання повномасштабної війни Росії проти України.

Навесні 2024 року Рада ЄС ухвалила план для Ukraine Facility, що визначає наміри уряду України щодо відновлення, реконструкції та модернізації країни, а також реформи, які він планує здійснити в рамках процесу вступу до ЄС протягом наступних чотирьох років.

Програма передбачає стабільне фінансування у вигляді грантів та позик на суму до 50 мільярдів євро на період з 2024 по 2027 рік.



За даними ЄС, з цих 50 мільярдів євро до 32 мільярдів євро орієнтовно призначено для підтримки реформ та інвестицій, викладених у Плані для України, при цьому виплати залежать від виконання визначених показників.

Україні вже було виділено 6 мільярдів євро шляхом перехідного фінансування, 1,89 мільярда євро у вигляді попереднього фінансування та три транші приблизно по 4,2, 4,1 та 3,5 мільярда євро.



