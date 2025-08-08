Доступність посилання

Ukraine Facility: Рада ЄС схвалила надання Україні траншу на понад 3,2 мільярда євро

Україна отримає понад 3,2 мільярда євро фінансування після того, як Рада ЄС ухвалила рішення про четвертий транш підтримки в рамках Ukraine Facility, повідомляє пресслужба Ради.

У Євросоюзі зазначають, що це фінансування спрямоване насамперед на зміцнення макрофінансової стабільності України та підтримку функціонування її державного управління.

«Платежі в рамках механізму підтримки України тісно пов'язані з Планом для України, який окреслює стратегію України щодо відновлення, реконструкції та модернізації, а також графік впровадження реформ, що відповідають цілям країни щодо вступу до ЄС протягом наступних чотирьох років», – йдеться у повідомленні.

Прем’єрка Юлія Свириденко назвала це рішення Ради ЄС «потужним сигналом».

«Це потужний сигнал довіри до нашого курсу реформ і здатності забезпечувати стабільність у найважчі часи. Вдячні данському головуванню за чітку підтримку. Кожне таке рішення наближає нас до сильної України в єдиній Європі», – написала вона в телеграмі.

Попередні транш у рамках Ukraine Facility Україна отримала у березні.

Навесні 2024 року Рада ЄС ухвалила план для Ukraine Facility, що визначає наміри уряду України щодо відновлення, реконструкції та модернізації країни, а також реформи, які він планує здійснити в рамках процесу вступу до ЄС протягом наступних чотирьох років.

Програма передбачає стабільне фінансування у вигляді грантів та позик на суму до 50 мільярдів євро на період з 2024 по 2027 рік.

За даними ЄС, з цих 50 мільярдів євро до 32 мільярдів євро орієнтовно призначено для підтримки реформ та інвестицій, викладених у Плані для України, при цьому виплати залежать від виконання визначених показників.

Україні вже було виділено 6 мільярдів євро шляхом перехідного фінансування, 1,89 мільярда євро у вигляді попереднього фінансування та три транші приблизно по 4,2, 4,1 та 3,5 мільярда євро.


