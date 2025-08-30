Сибіга на зустрічі дипломатів ЄС: стратегії щодо Росії не можуть спиратися на «хибні припущення»

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга взяв участь онлайн у неформальній зустрічі голів МЗС країн Європейського Союзу у форматі «Гімніх», яка відбулася в Копенгагені.

Як передає його пресслужба, Сибіга розповів партнерам про посилення російських атак на Україну і подякував за реакцію на обстріли та підтримку.

Сибіга назвав останні удари Росії по представництву Євросоюзу в Києві та американському заводу на Закарпатті сигналами Заходу, що Володимир Путін не планує припиняти війну, і його потрібно до цього змусити.

«Росія залишається екзистенційною загрозою для всієї Європи та трансатлантичного простору та не полишає своїх агресивних намірів. Важливо, щоб ніхто не мав ілюзій. Стратегії щодо Росії та мирного процесу мають бути реалістичними, вони не можуть спиратися на хибні припущення», – заявив міністр.

Читайте також: Атака РФ: Зеленський закликав до тарифів для «всіх, хто накачує російську армію грошима», і нових санкцій

Сибіга додав, що важливим кроком у мирному врегулюванні могла б стати зустріч президентів України та Росії з можливою участю лідерів США та Європи.

Він закликав держави-члени ЄС збільшити оборонну підтримку України та інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс, зокрема, у виробництво дронів. Також він попросив повною мірою скористатися механізмами SAFE та PURL для зміцнення обороноздатності України та ухвалити «рішучі кроки» для повного використання знерухомлених російських активів для оборони та відновлення України:

«Путін має усвідомити, що продовження цієї війни загрожує і його режиму, і йому особисто. Або він зупиняється зараз, або стикається з серйозними наслідками. Це і є стратегія миру завдяки силі».

Раніше висока представниця ЄС із питань закордонних справ Кая Каллас зазначила, що питання російської агресії та заморожених активів РФ є на порядку денному зустрічі у форматі «Гімніх» 30 серпня.