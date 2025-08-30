Атака РФ: Зеленський закликав до тарифів для «всіх, хто накачує російську армію грошима», і нових санкцій

Президент Володимир Зеленський прокоментував російський масований обстріл протягом ночі на 30 серпня. Зокрема, він вказав на наслідки в Запоріжжі, де постраждали житлові будинки, загинула людина і є поранені.

Крім того, зазначив він, протягом ночі працювали протиповітряна оборони та екстрені служби в інших регіонах:

«Від удару постраждали Волинська, Дніпровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Рівненська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області. Багато було пожеж, переважно постраждала цивільна інфраструктура: будинки, підприємства. Майже 540 дронів, 8 балістичних та 37 ракет інших типів запустили росіяни проти звичайного життя».





Голова держави нагадав про реакцію світу на попередню атаку, але заявив, що, оскільки «Росія знову показує, що на слова їй начхати», Київ розраховує на реальні дії.

Він висловив думку, що Москва використала час, відведений для підготовки зустрічі на рівні лідерів, для нових масованих ударів.

«Єдиний спосіб знову відкрити вікно можливості для дипломатії – це жорсткі тарифи проти всіх, хто накачує російську армію грошима, та дієві санкції проти самої Москви – банківські та енергетичні. Ця війна не припиниться від політичних заяв – потрібні справжні кроки. Ми чекаємо на дії Америки, Європи і всього світу», – додав Зеленський.

Російська армія атакувала Україну вночі проти 30 серпня, запустивши 537 безпілотників і загалом 45 ракет, за даними Повітряних сил. Командування зафіксувало влучання п’яти ракет та 24 ударних БПЛА у семи місцях, а також падіння уламків на 21 локації.

У Запоріжжі, зокрема, під обстріл потрапили житлові будинки. За останніми даними обласної влади, постраждали 28 людей, одна людина загинула.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.







