Bloomberg: Індія планує скоротити закупівлі російської нафти через мито США

Індійські нафтопереробні заводи, одні з найбільших покупців російської сирої нафти, планують скоротити свої закупівлі найближчими тижнями, що є скромною поступкою Вашингтону менш ніж за день до підвищення американських тарифів, але також сигналом того, що країна не планує розривати зв’язки з Москвою.

Як пише видання Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані з цим питанням, очікується, що державні та приватні переробні компанії, включаючи Reliance Industries Ltd., купуватимуть від 1,4 до 1,6 мільйона барелів на день для жовтневого завантаження та надалі.

Це можна порівняти із середнім показником 1,8 мільйона барелів на день у першій половині року.

Обсяги можуть змінитися, якщо Індія досягне торговельної угоди з Трампом, а США послаблять тиск на Індію за фінансування війни Росії з Україною, повідомили джерела.

Речники Міністерства нафти Індії, Reliance, Nayara Energy Ltd. та державних нафтопереробних компаній Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. та Hindustan Petroleum Corp. не відповіли на електронні листи з проханням про коментар.

Раніше цього місяця державні нафтопереробні заводи призупинили закупівлю нафти марки Urals після того, як президент США Дональд Трамп подвоїв мито на весь імпорт з Індії, щоб покарати країну за купівлю російської сирої нафти.

«Індія не тільки закуповує величезну кількість російської нафти, а й перепродає більшу її частину на відкритому ринку з великим прибутком, – написав Трамп 4 серпня в соціальній мережі Truth Social. – Їм все одно, скільки людей в Україні гине від російської військової машини».

Того ж дня Індія звинуватила США і ЄС у подвійних стандартах щодо торгівлі з Росією. У заяві МЗС Індії йдеться про те, що Вашингтон і Брюссель продовжують торгівлю з Росією, хоча для них це «не є питанням життєвої необхідності».

Міністерство закордонних справ Індії 6 серпня заявило, що рішення Трампа про запровадження додаткових мит на товари з Індії через купівлю цією країною російської нафти є «вкрай невдалим».

Однак, за даними ЗМІ, після короткої перерви державні нафтопереробні заводи Індії після короткої перерви знову почали купувати російську нафту.







