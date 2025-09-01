«Пріоритет – збиття «Шахедів»: Зеленський розповів про підготовку до опалювального сезону

Засідання Ставки Верховного головнокомандувача було присвячене підготовці до опалювального сезону, повідомив президент Володимир Зеленський 1 вересня.

Зокрема, за його словами, обговорювалося виконання доручень і домовленостей із партнерами. Президент зазначив, що підготовка секторів енергетики до зими тривала з літа.

Другим питанням порядку денного він назвав потреби протиповітряної оборони:

«Доручив секретарю РНБО Рустему Умєрову скоординувати урядовців, обласні адміністрації, енергокомпанії для закупівлі додаткових систем ППО меншої та середньої дальності, а також збільшити фінансування для виробників дронів. Пріоритет – збиття «шахедів». Звітувати про постачання щотижнево. Окремо обговорили захист мереж та енергообʼєктів у прифронтових і прикордонних громадах, резервне забезпечення».





Крім того, учасники ставки доповідали про видобуток і постачання енергоресурсів, а також генерації електрики. Зеленський заявив про «важливі результати» в команд «Нафтогазу» та «Укренерго» і затвердження подальших заходів для закупівлі необхідних обсягів газу.

«Був також значний компонент щодо Повітряних сил. Прискорюємо постачання додаткових систем ППО для захисту від ракет. Розраховуємо на максимальну активність українських дипломатів у відповідних контактах з партнерами», – додав голова держави.

Він повідомив про підготовку технологічної Ставки за участі виробників українських ракет, ключових типів дронів та інструментарію протиповітряної оборони. Зеленський анонсував збільшення виробництва українських засобів ураження і зазначив, що якість українських далекобійних ударів також «має відчутно зрости».

Напередодні Інститут дослідження війни прогнозував, що Росія найближчими тижнями може посилити свої атаки для погіршення стану української енергетичної інфраструктури напередодні майбутньої зими.

У серпні в Міненерго повідомляли, що від березня 2025 року російські сили здійснили понад 2900 атак на енергетичну інфраструктуру України.