«Укренерго» повідомляє про пошкодження енергооб’єктів у кількох областях

Російська атака вночі проти 28 серпня пошкодила об’єкти енергетичної інфраструктури, повідомляє оператор енергосистеми «Укренерго» у четвер.

За даними компанії, є локальні знеструмлення споживачів в окремих областях:

«Внаслідок нічної ворожої ракетно-дронової атаки – пошкоджені енергооб’єкти у кількох областях. Як наслідок – є локальні відключення споживачів. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, частину споживачів на ранок вже вдалося заживити. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу».

Читайте також: «Укрзалізниця»: через атаку РФ і знеструмлення інфраструктури на Вінниччині низка поїздів прямують із затримками

«Укренерго» зазначає, що споживання електроенергії дещо знизилось – на ранок 28 серпня воно було на 1,1% нижчим, ніж в цей же час напередодні. Причиною називають безхмарну погоду на всій території України, яка зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та, як наслідок, зменшення енергоспоживання із загальної мережі.

Водночас, за зведенням, зберігається необхідність у перенесенні активного споживання на період найбільш продуктивної роботи сонячних електростанцій. Відтак компанія просить користуватися потужними електроприладами з 10:00 до 17:00.

Напередодні голова Чернігівщини повідомив, що в 51 населеному пункті Новгород-Сіверської громади області немає світла через атаку російських безпілотників.