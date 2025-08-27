Міненерго: сили РФ атакували об’єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури в шести областях

Російські війська атакували дронами об’єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури в шести областях України, повідомляє у телеграмі Міністерство енергетики.

За даними відомства, у ніч з 26 на 27 серпня «цілеспрямованих руйнівних ударів» РФ зазнали об’єкти на Сумщині, Полтавщині, Донеччині, Чернігівщині, Харківщині, Запоріжжі.



Триває оцінка завданої шкоди. На місці влучань працюють аварійні та рятувальні служби.

У Міненерго конкретизують, що близько 1:00 внаслідок удару БПЛА було пошкоджено обладнання на одній із ключових підстанцій у Сумах, внаслідок чого без електропостачання залишилась значна частина міста та промислових споживачів, а на Полтавщині сили РФ цілеспрямовано комплексно атакували об’єкти газотранспортної інфраструктури, завдавши значних ушкоджень.



«Розцінюємо російські атаки як продовження свідомої політики РФ з руйнування цивільної інфраструктури України напередодні опалювального сезону. Це черговий акт енергетичного терору, спрямований проти мирного населення», – йдеться у повідомленні.

Раніше Міненерго повідомляло, що від березня 2025 року російські сили здійснили понад 2900 атак на енергетичну інфраструктуру України, і закликало міжнародну спільноту посилити санкційний тиск на державу-агресора й надати Україні додаткову підтримку для захисту об’єктів критичної інфраструктури.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



