Частина Сум залишається без світла після нічного удару РФ – МВА

У Сумах частина міста залишається без світла після нічного російського удару, енергетики працюють над відновленням, повідомив очільник міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

«Водопостачання: усі обʼєкти водоканалу знеструмлені, але переведені на аварійно-резервне живлення. Сьогодні вода подаватиметься за графіком із пониженим тиском: з 5:00 до 10:00 і з 18:00 до 22:00. Робота лікарень: заклади охорони здоровʼя – зі світлом, залучені резервні джерела електроенергії», – написав Кривошеєнко у телеграмі.

Перед цим він зазначив, що війська РФ завдали ударів безпілотниками по околиці Сум, внаслідок чого був пошкоджений обʼєкт інфраструктури.

У Сумській ОВА раніше повідомили, що, за попередніми даними, люди під час масованого удару РФ безпілотниками не постраждали.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.