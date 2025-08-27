На Полтавщині через удар РФ постраждало підприємство енергетичного сектору – ОВА

На Полтавщині через масовану російську атаку в ніч на 27 серпня постраждало підприємство енергетичного сектору, повідомив очільник обласної війькової адміністрації Володимир Когут.

«Зафіксовано падіння уламків та прямі влучання у Полтавському районі. Постраждало підприємство енергетичного сектору. Пошкоджено адмінбудівлю, транспортні засоби й обладнання. На території підприємства виникли пожежі», – йдеться в повідомленні.

В ОВА також повідомили про знеструмлення побутових і юридичних споживачів. «Станом на цю годину пожежі локалізовано, електропостачання відновлено. На щастя, обійшлося без постраждалих», – додав Когут.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.