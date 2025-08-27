Доступність посилання

Одна людина загинула, троє поранені через ранковий удар РФ у Херсоні – влада

Розбита російськими авіаударами будівля Херсонської обласної державної адміністрації, серпень 2025 року
Розбита російськими авіаударами будівля Херсонської обласної державної адміністрації, серпень 2025 року

Російські військові вранці 27 серпня завдали ударів по Херсону, внаслідок чого, за даними прокуратури, одна людина загинула. В обласній військовій адміністрації повідомили також про трьох поранених.

«За даними слідства, 27 серпня 2025 року близько 04:45 військовослужбовці РФ здійснили артилерійський обстріл Херсона. Унаслідок атаки загинула 81-річна жінка. Поранення отримала 53-річна жінка, її госпіталізовано до лікарні», – йдеться в повідомленні.

З даних ОВА випливає, що цей удар був у Дніпровському районі міста. У постраждалої жінки – вибухова травма і множинні опіки тіла.

Ще двоє людей постраждали через російський обстріл центральної частини Херсона, яку війська РФ атакували близько 6:30, повідомили в ОВА.

«Через ворожу атаку 67-річний чоловік дістав контузію, уламкове поранення скроні, вибухову й закриту черепно-мозкову травми. Постраждалого доставили до лікарні у середньому стані тяжкості. У 56-річного чоловіка діагностували вибухову травму, контузію й уламкові поранення обличчя. Потерпілий – під наглядом медиків», – йдеться в повідомленні.

Минулої доби на Херсонщині через російські удари були поранені 11 людей, повідомив голова ОВА Оександр Прокудін.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

