Одна людина загинула, троє поранені через ранковий удар РФ у Херсоні – влада

Російські військові вранці 27 серпня завдали ударів по Херсону, внаслідок чого, за даними прокуратури, одна людина загинула. В обласній військовій адміністрації повідомили також про трьох поранених.

«За даними слідства, 27 серпня 2025 року близько 04:45 військовослужбовці РФ здійснили артилерійський обстріл Херсона. Унаслідок атаки загинула 81-річна жінка. Поранення отримала 53-річна жінка, її госпіталізовано до лікарні», – йдеться в повідомленні.

З даних ОВА випливає, що цей удар був у Дніпровському районі міста. У постраждалої жінки – вибухова травма і множинні опіки тіла.

Ще двоє людей постраждали через російський обстріл центральної частини Херсона, яку війська РФ атакували близько 6:30, повідомили в ОВА.

«Через ворожу атаку 67-річний чоловік дістав контузію, уламкове поранення скроні, вибухову й закриту черепно-мозкову травми. Постраждалого доставили до лікарні у середньому стані тяжкості. У 56-річного чоловіка діагностували вибухову травму, контузію й уламкові поранення обличчя. Потерпілий – під наглядом медиків», – йдеться в повідомленні.

Минулої доби на Херсонщині через російські удари були поранені 11 людей, повідомив голова ОВА Оександр Прокудін.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.