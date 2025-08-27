ОВА: через російську атаку по селу на Запоріжжі поранені дві людини

Через російську атаку по селу Успенівка Запорізької області поранені дві людини, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.



За його словами, постраждали 52-річна жінка і 63-річний чоловік.

Ударами РФ пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди та автівки місцевих жителів, додав Федоров.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



