Повітряні сили: війська РФ атакували Україну 95 дронами, є влучання

Російські військові в ніч на 27 серпня атакували Україну 95 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

«За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 74 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни», – йдеться в повідомленні.

За даними військових, зафіксовано влучання 21 БпЛА на дев’яти локаціях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.