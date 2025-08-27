Після нічних атак РФ Зеленський заявив, що потрібні нові кроки в тиску на Москву

Після чергових російських атак президент України Володимир Зеленський заявив, що потрібні нові кроки в тиску на Росію заради припинення ударів та реальних гарантій безпеки.

«Росіяни продовжують війну та не реагують на жодні слова світу про те, що потрібно припинити вбивства та руйнування. Потрібні нові кроки в тиску на Росію заради припинення ударів і реального гарантування безпеки. Працюємо з партнерами заради такого тиску», – написав він у телеграмі.

За його словами, через російську атаку пошкоджені енергетичні обʼєкти, були знеструмлення в Полтавській, Сумській, Чернігівській областях – більше сто тисяч домогосподарств лишилися без світла.

Як повідомили в Міненерго, у ніч з 26 на 27 серпня російські війська атакували дронами об’єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури на Сумщині, Полтавщині, Донеччині, Чернігівщині, Харківщині, Запоріжжі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.