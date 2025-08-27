Понад пів сотні населених пунктів Новгород-Сіверської громади залишилися без світла через удар РФ – ОВА

У 51 населеному пункті Новгород-Сіверської громади на Чернігівщині немає світла через атаку російських безпілотників, повідомив очільник обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

«Допоки фахівці ліквідують наслідки удару і працюють, щоб повернути світло, критично важливі установи і підприємства – лікарня, ЦНАП, комунальні потужності, живляться від альтернативних джерел. Також у громаді розгорнули сім пунктів незламності», – йдеться в повідомленні.

У Міністерстві енергетики України раніше повідомили, що в ніч на 27 серпня «цілеспрямованих руйнівних ударів» РФ зазнали об’єкти енергетичної і газотранспортної систем у шести областях України, зокрема на Сумщині, Полтавщині, Донеччині, Чернігівщині, Харківщині, Запоріжжі. Раніше цього місяця в Міненерго повідомляли, що від березня 2025 року російські сили здійснили понад 2900 атак на енергетичну інфраструктуру України.

Тим часом, президент Володимир Зеленський зазначив, що понад сто тисяч домогосподарств в Україні залишилися без світла через російські удари в ніч на 27 серпня.

«Майже сотня БпЛА й цілеспрямовані удари вночі проти наших регіонів, саме проти цивільної інфраструктури. На жаль, пошкоджені енергетичні обʼєкти. Через атаку були знеструмлення в Полтавській, Сумській, Чернігівській областях», – написав Зеленський у телеграмі, закликавши світову спільноту до нових кроків у тиску на Росію «заради припинення ударів і реального гарантування безпеки».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.