ISW: Росія найближчими тижнями може посилити свої атаки для погіршення стану енергетики України

Росія найближчими тижнями може посилити свої атаки для погіршення стану української енергетичної інфраструктури напередодні майбутньої зими, повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму останньому звіті за 30 серпня.

ISW продовжує оцінювати, що Росія використала підготовку до саміту на Алясці 15 серпня для накопичення безпілотників та ракет, а також завдала обмеженіших ударів по Україні, щоб хибно представити себе як добросовісного переговірника перед адміністрацією США.

«Росія, ймовірно, посилить свої удари по Україні найближчими тижнями, щоб використати свої поповнені запаси ракет та безпілотників та погіршити стан української енергетичної інфраструктури напередодні майбутньої зими», – йдеться ц звіті.

Аналітики зауважують, що у ніч з 29 на 30 серпня Росія завдала ще одного масштабного комбінованого удару безпілотниками та ракетами по Україні – це був вже третій комбінований удар із застосуванням понад 500 безпілотників та ракет з часів саміту США та Росії на Алясці 15 серпня.

31 серпня російські війська атакували енергетичні об’єкти на Одещині та Чернігівщині.

Раніше цього місяця в Міненерго повідомляли, що від березня 2025 року російські сили здійснили понад 2900 атак на енергетичну інфраструктуру України.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



