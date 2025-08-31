Нічна атака РФ: ЗСУ знешкодили 126 із 142 БПЛА, є влучання на 10 локаціях

Українські військові знешкодили 126 безпілотників, якими вночі сили РФ атакували Україну, повідомляє у телеграмі пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Військові зафіксували влучання 16 ударних БпЛА на 10 локаціях, падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 31 серпня (із 21.00 30 серпня) противник атакував 142 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – тимчасово окупована територія Криму.

Раніше місцева влада повідомила про масовану атаку російських дронів по Одеському району. За даними ОВА, Найбільше постраждало місто Чорноморськ та його околиці – внаслідок удару є пошкодження енергетичної інфраструктури, постраждала людина.

Читайте також: Внаслідок удару РФ по середмістю Херсона загинув чоловік – влада

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.