Повітряні сили: війська РФ вночі атакували Україну понад 800 дронами і 13 ракетами, є влучання на 37 локаціях

У ніч на 7 вересня російські військові завдали комбінованого удару по території України із застосуванням ударних дронів і ракет наземного базування, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

«Під час удару радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 818 засобів повітряного нападу:

805 ударних БпЛА типу «Шахед» і безпілотників-імітаторів різних типів із шести напрямків у Росії, а також із Гвардійського і Чауди в окупованому Криму;

дев’ятьох крилатих ракет «Іскандер-К» із Курської області РФ;

чотирьох балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 із окупованого Криму», – вказано в повідомленні.

Станом на 08:30 протиповітряною обороною збито або подавлено 751 повітряну ціль, це 747 дронів і чотири крилаті ракети «Іскандер-К», інформують у Повітряних силах.

«Зафіксовано влучання дев’яти ракет та 56 ударних БпЛА на 37 локаціях, падіння збитих (уламки) на восьми локаціях», – додають українські військові.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.