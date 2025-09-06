Сили РФ атакували Дніпропетровщину: пошкоджені будинки, автівка і трактор – влада

Сили РФ протягом дня 6 вересня атакували з артилерії та безпілотниками Дніпропетровщину, повідомив голова облради Микола Лукашук.

«Протягом дня окупанти здійснили близько півтора десятка ударів по Нікопольському району. Гатили безпілотниками та артилерією. Цілили по райцентру, Покровській та Марганецькій громадах», – зазначив місцевий чиновник.

За його даними, були пошкоджені чотири приватні будинки та дві господарські споруди, обійшлося без постраждалих.

«Били й по Синельниківському району дронами. Цілили по Петропавлівській та Межівській громадах. Сталася пожежа, пошкоджені дві приватні оселі, трактор й авто», – наголосив голова облради.

Лукашук уточнив, що в інших громадах області день минув без обстрілів.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



