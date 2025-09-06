Влада: зросла кількість постраждалих внаслідок удару РФ по Запоріжжю

Зросла кількість постраждалих внаслідок удару РФ по Запоріжжю, зазначив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.
За даними Федорова, вже є підтверджені влучання семи «Шахедів». Відомо також, що частину дронів збили й вони не досягли своїх цілей.
Попередньо, за даними голови ОВА, у Запоріжжі пошкоджено:
- 6 багатоповерхових;
- 4 приватних будинки;
- значних руйнувань зазнав дитячий садок – майже 80% будівлі знищено.
Також пошкоджено один з об’єктів критичної інфраструктури, уточнив голова ОВА.
Комунальні служби вже готуються до аварійних робіт: забиття вікон, ремонт покрівель, відновлення постраждалих будівель. Після відбою тривоги, за даними глави ОВА, розпочнеться детальне обстеження територій.
У ДСНС повідомили, що одну людину у Запоріжжі вдалось врятувати з-під завалів.
Увечері, 6 вересня, сили РФ атакували безпілотниками Запоріжжя, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Раніше було відомо про одну постраждалу.
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
