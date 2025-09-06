Краматорська громада зазнала четвертого обстрілу РФ за добу – влада

На Донеччині Краматорська громада зазнала четвертого російського обстрілу за добу, 6 вересня, повідомив у фейсбуці начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

«О 17:08 Краматорська громада зазнала четвертого обстрілу за добу. З застосуванням РСЗВ «Ураган», російські війська завдали удару по приватному сектору: пошкоджено два житлові будинки. На щастя, обійшлося без постраждалих», – написав очільник громади.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.