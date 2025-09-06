Україна вже на 60% забезпечує Сили оборони власною зброєю – Зеленський

За час повномасштабної війни з РФ Україна вийшла на новий показник виробництва зброї, повідомив у новому зверненні президент Володимир Зеленський.

Глава держави поінформував, що Україна створює нові спільні виробництва зброї. Зокрема, вперше в історії почала будувати спільний завод із Данією на її території.

Зеленський уточнив, що дане підприємство вироблятиме компоненти для українських ракет і дронів – «зброї, яка вже дуже добре себе проявляє».

«За час цієї війни Україна вже вийшла на показник: майже 60% зброї, яка в нас є, яка у наших воїнів, – це українська зброя, і це сильна зброя, багато передових речей», – наголосив Зеленський.

За даними президента, є ще цілі, яких треба досяти – йдеться про виробництво різних типів систем ППО.

«Це виклик. Ми і до цього маємо прийти. Україна вже довела, що у виробництві зброї ми серед найкращих у світі», – резюмував глава держави.

У серпні стало відомо, що Міноборони допустило до експлуатації у ЗСУ понад 25 зразків українських безпілотних комплексів-перехоплювачів.

Президент України Володимир Зеленський 18 липня доручив новопризначеному міністру оборони Денису Шмигалю «терміново» укласти всі контракти щодо дронів, потрібних Силам оборони України.