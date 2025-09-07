У Києві через атаку дронів є жертви, горіла будівля уряду

Унаслідок російської повітряної атаки вночі 7 вересня в Києві загинули троє людей, поранені щонайменше 15, повідомили представники місцевої влади.

Безпілотники влучили у кілька багатоповерхівок у Святошинському та Дарницькому районах.

«У Святошинському районі, за попередньою інформацією, двоє загиблих – молода жінка та дитина віком до одного року», – повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

За інформацією медиків, у Дарницькому районі в укритті померла літня жінка, також написав у телеграмі мер столиці.

Також унаслідок падіння уламків дрона сталося загоряння в будівлі Кабінету міністрів України.

«Уперше через ворожу атаку пошкоджені будівля уряду, дах і верхні поверхи. Рятувальники гасять пожежу, дякую їм за роботу. Будівлі відновимо. Але втрачені життя не повернути», – заявила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.