У Сумах четверо людей поранені внаслідок російського удару по центру міста – ОВА

Російський ударний дрон удень 7 вересня атакував центральну площу Сум, де розташована будівля обласної військової адміністрації, повідомив голова ОВА Олег Григоров.

Унаслідок удару поранена 60-річна жінка. Також поранений 13-річний хлопчик, а у його 6-річного брата – стресова реакція після вибуху. Пізніше по допомогу до медиків звернувся 30-річний чоловік, ідеться в повідомленні.

«Пошкоджена будівля Сумської ОДА. На місці працюють усі необхідні служби, з’ясовуються наслідки атаки», – розповів високопосадовець.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.