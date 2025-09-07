Зеленський обговорив із Макроном «жорсткий нічний російський обстріл»

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 7 вересня мав розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої глави держав обговорили «жорсткий нічний російський обстріл» у Києві та багатьох інших містах України.

«На жаль, в Україні загинуло четверо людей і понад 44 зазнали поранень. Наші рятувальники та екстрені служби досі ліквідовують наслідки атаки по всій країні. Ми скоординували наші дипломатичні зусилля, подальші кроки та контакти з партнерами для забезпечення належної відповіді», – написав Зеленський, додавши, що «разом із Францією готуємо нові заходи для зміцнення нашої оборони».

За останніми офіційними даними, в Києві внаслідок російського удару вночі 7 вересня загинула матір із немовлям, а літня жінка померла, перебуваючи в укритті. Постраждали 20 людей.

Російський обстріл поблизу Слов’янська забрав життя цивільної жінки, ще п’ятеро жінок були поранені. Ціллю російського дрона був цивільний мікроавтобус.

Також про обстріли повідомляють із Кривого Рогу, Одеси та Полтавської області. Обстріл залізничного мосту в Кременчуці спричинив зміну маршрутів кількох пасажирських поїздів.



