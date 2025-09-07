Доступність посилання

Російські військові обстріляли цивільне авто поблизу Слов’янська, є загибла та поранені

Наслідки російських обстрілів Слов'янська, архівне фото
Цивільний мікроавтобус став ціллю російського дрона на автошляху неподалік від Слов’янська, повідомила Донецька обласна прокуратура та начальник міської військової адміністрації Вадим Лях

«7 вересня 2025 року близько 07:19 армія РФ атакувала ударним FPV-дроном ділянку автошляху поблизу Слов’янська. Внаслідок прямого влучання БпЛА в автівку загинула 61-річна пасажирка. Ще п’ятеро жінок віком 49, 51, 62, 71 та 72 роки отримали тілесні ушкодження. Із черепно-мозковими травмами, струсом головного мозку, саднами, рваними ранами, контузіями та гострою реакцією на стрес їх доставлено до медичного закладу, де надано кваліфіковану допомогу», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України) відбувається за процесуального керівництва Слов’янської окружної прокуратури.

Про небезпеку автошляхів поблизу Слов’янська нагадав начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.

«Звертаємо увагу мешканців і гостей Словʼянська, що через загрозу ударів fpv-дронів ділянка траси Київ – Довжанський від виїзду з міста з боку Словкурорту до повороту на Маяцьке лісництво є небезпечною. Рух транспорту вказаною ділянкою тимчасово обмежено», – написав високопосадовець.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

