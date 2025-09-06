Одна жінка загинула, ще одна поранена через удари РФ на Чернігівщині – влада

На Чернігівщині 6 вересня внаслідок російських ударів загинула жінка, ще одна – зазнала поранення, повідомив очільник обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

«Ціллю для росіян стали звичайні міські подвірʼя у Городні й Семенівці. Терористи запустили дрони по цивільних особах. 70-річна жителька Семенівки загинула. 45-річна жінка із Городні у важкому стані, госпіталізована до місцевої лікарні», – написав Чаус у телеграмі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.