Зеленський розповів про свої очікування від ювілейного засідання «Рамштайну»

Від ювілейного засідання формату «Рамштайн» Україна очікує отримати «значне посилення» протиповітряної оборони для захисту неба від російських атак, повідомив у новому відеозверненні глава держави.

Президент наголосив, що наступний тиждень планується «дуже активним»: Україна готується до ювілейного засідання формату «Рамштайн» та має великі плани.

«Ми працюємо також і щоб були нові внески партнерів у програму PURL. Це дуже потрібна програма: ми завдяки цій програмі купуємо американську зброю, і вже там понад два мільярди доларів. Ми будемо ще збільшувати це фінансування», – запевнив він.

Зеленський підкреслив, що пріоритетом у роботі з партнерами є посилення захисту українського неба – «потрібно ще більше можливостей для захисту проти російських ракет та «Шахедів».

«Зараз знову в нашому небі російські ударні дрони були – ППО наша працює. Були удари протягом дня по Запоріжжю, по Херсону, по інших наших містах, наших громадах. Щодня ця російська загроза, і значить, щодня ми маємо додавати силу Україні», – резюмував президент.

Тридцяте засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» відбудеться у Лондоні 9 вересня, повідомив речник Міністерства оборони Німеччини. Попереднє засідання «Рамштайну» під головуванням Німеччини і Великої Британії відбулося в липні в онлайн форматі.

Міністр оборони України Денис Шмигаль і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на зустрічі у форматі «Рамштайн» 21 липня повідомили, що найкритичнішою потребою України є закупівля систем протиповітряної оборони і боєприпасів до них.



