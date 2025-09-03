Міністр оборони Британії приїхав до Києва

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі приїхав до Києва, повідомив його український колега Денис Шмигаль.

«Скоординуємо під час зустрічі основні питання наступного засідання у форматі «Рамштайн», що відбудеться в Лондоні, та спільні оборонні проєкти. Готуємо важливі двосторонні рішення, які посилять обороноздатність наших країн», – написав Шмигаль у соцмережі X 3 вересня, оприлюднивши відео зустрічі Гілі на залізничному вокзалі в Києві.

У Міноборони Британії повідомили, що Гілі відвідав будівлю Британської Ради в Києві, пошкоджену російським ударом минулого тижня.

Денис Шмигаль і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на зустрічі у форматі «Рамштайн» 21 липня повідомили, що найкритичнішою потребою України є закупівля систем протиповітряної оборони і боєприпасів до них.

Міністри оборони Німеччини і Великої Британії Борис Пісторіус і Джон Гілі на цьому засіданні розповіли про спільний план посилення української протиповітряної оборони.

Гілі тоді вказав, що Лондон пообіцяв надати Україні понад 4,5 мільярда фунтів стерлінгів військової допомоги цього року, що є «найвищим рівнем за всю історію».

Наступне, тридцяте засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» відбудеться у Лондоні 9 вересня. Контактна група координує військову допомогу Україні від близько 50 країн світу.