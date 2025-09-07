У Києві знайшли фрагменти тіла людини під завалами будинку в Святошинському районі

Київська міська військова адміністрація повідомила про виявлення третього загиблого внаслідок завданого вночі 7 вересня дронового удару сил РФ по будинку у Святошинському районі столиці.

ОНОВЛЕНО: о 13:44 в КМВА повідомили, що інформація про третього загиблого не пфдтвердилася

У ДСНС уточнили інформацію щодо ще одного загиблого в Києві, передає кореспондент Радіо Свобода.

Як сказала на місці речниця ДСНС Світлана Водолага, рятувальники під час розбору завалів знайшли фрагмент тіла. Але лише після деблокування тіла можна буде стверджувати, скільки людей загинуло, розповіла речниця.

Уночі 7 вересня російські військові завдали рекордного за кількістю використаних дронів повітряного удару по Україні – вони запустили, за даними Повітряних сил України, 805 ударних дронів «Шахед» та безпілотників-імітаторів.

Крім загиблих унаслідок атаки дронів, в укритті сьогодні померла літня жінка.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



