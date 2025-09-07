У Святошинському районі Києва внаслідок удару РФ пошкоджені 12 будинків і п’ять закладів освіти – влада

Внаслідок атаки РФ у Святошинському районі Києва пошкоджені 12 будинків та п’ять закладів освіти, повідомив голова міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

«64 квартири потребують ремонту, 17 осель – повністю зруйновані. Потребують заміни 746 вікон, 134 першочергово закрили матеріалами. Також постраждали п’ять закладів освіти», – розповів місцевий чиновник.

За даними Ткаченка, вивезення будівельного сміття, закриття вибитих вікон. Він також подякував волонтерським організаціям та фондам, які оперативно розгорнули свої штаби та намети. Понад 90 рятувальників, понад 160 працівників поліції, понад 200 комунальників працюють на місці.

«За різною підтримкою до обіду звернулись 100 осіб. За міською програмою на одноразову виплату 10 тис. грн надійшли 95 заявок, 5 заявок – на виплату 40 тис. грн. Фахівці зараз оперативно збирають контакти та інформацію, щоб сформувати пакети документів для виплат якомога швидше», – зазначив Ткаченко.

Уночі 7 вересня російські військові завдали рекордного за кількістю використаних дронів повітряного удару по Україні – вони запустили, за даними Повітряних сил України, 805 ударних дронів «Шахед» та безпілотників-імітаторів.

Крім загиблих унаслідок атаки дронів, в укритті сьогодні померла літня жінка. Раніше стало відомо про 20 постраждалих внаслідок удару РФ по Києву.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



