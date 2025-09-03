МЗС: 7 держав готові прийняти зустріч Зеленського й Путіна, пропозиція щодо Москви «неприйнятна»

Щонайменше сім країн висловили готовність прийняти зустріч лідерів України та Росії, щоб «покласти край війні», заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга 3 вересня.

Він уточнив, що йдеться про Австрію, Ватикан, Швейцарію, Туреччину та три держави Перської затоки.

«Це серйозні пропозиції – і президент Зеленський готовий до такої зустрічі в будь-який момент. Однак Путін продовжує морочити всім голову, висуваючи завідомо неприйнятні пропозиції», – заявив Сибіга.

Міністр додав, що лише посилення тиску може змусити Росію нарешті «поставитися до мирного процесу серйозно».

Раніше Путін прокоментував можливість особистої зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським. Він заявив, що така зустріч може відбутися у Москві, якщо Зеленський «готовий» приїхати до столиці Росії.

Путін пропонує Зеленському зустрітися у Москві вже вдруге. Першу таку пропозицію президент України категорично відкинув.



