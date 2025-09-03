У Кремлі відреагували на заяву Мерца, який назвав Путіна воєнним злочинцем

У Кремлі відреагували на заяву канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, який назвав російського лідера Володимира Путіна воєнним злочинцем.

Зокрема, речник Путіна Дмитро Пєсков під час поїздки до Китаю, коли його запитали про пропозицію Мерца щодо Женеви як місця можливих переговорів між Україною і Росією, заявив: «Мерц останніми годинами зробив багато поганих заяв, тому навряд чи можливо враховувати його думку на даний момент».

На запитання, які заяви він мав на увазі, Пєсков відповів: «Про нашого президента».

Путін під час пресконференції в Пекіні заявив, що Пєсков йому доповів про висловлювання Мерца, і назвав це «невдалою спробою» «зняти із Заходу відповідальність за трагедію в Україні».

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав російського президента Володимира Путіна «можливо найбільшим воєнним злочинцем нашого часу». Таку характеристику Путіну він дав в інтерв’ю телеканалу ProSiebenSat1, яке вийшло 2 вересня.

«Ми маємо ясно розуміти, як поводитися з воєнними злочинцями. Тут поблажливість недоречна», – сказав Мерц. Видання Der Spiegel зазначило, що раніше він уже звинувачував Росію у «найважчих воєнних злочинах» у зв’язку з війною в Україні, але особисто Путіна воєнним злочинцем ще не називав.

Щодо Путіна Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт за звинуваченням у воєнних злочинах і злочинах проти людяності; справа пов’язана з незаконною депортацією українських дітей.

«Воєнним злочинцем» і «вбивцею» називав Путіна колишній президент США Джо Байден, і так його характеризувала ще низка лідерів, проте не всі лідери країн, що підтримують Україну.

У тому ж інтерв’ю Мерц сказав, що поки Путін не бачить для себе причин прагнути миру з Україною. На думку канцлера, для цього необхідно створити «підстави».

«У військовому плані це буде складно, але в економічному – цілком можливо», – наголосив Мерц, зазначивши, що Росію можна «вичерпати» економічно, у тому числі шляхом запровадження мит проти її партнерів.

Мерц неодноразово заявляв, що заявам Путіна немає підстав вірити, а також не слід йти йому на суттєві поступки. Таку ж думку він повторив і в цьому інтерв’ю.

Раніше канцлер ФРН говорив, що, незважаючи на миротворчі зусилля США, війна, ймовірно, триватиме ще довго, і закликав до посилення санкцій проти Росії і продовження підтримки України. Зосередившись на економічних аспектах тиску на Росію, влада ФРН неоднозначно ставиться до ідеї розміщення в Україні європейських військових. Мерц неодноразово підкреслював, що це буде можливим лише після припинення вогню, і висловлював сумніви щодо участі німецьких військових у місії.