Трамп на тлі параду в Пекіні написав про «змову проти США». У Кремлі відповіли

На тлі військового параду в Пекіні, присвяченого 80-річчю завершення Другої світової війни президент США Дональд Трамп звинуватив Китай, Росію та КНДР у плануванні змови проти Сполучених Штатів. Про це американський лідер написав у мережі Truth Social 3 вересня.

На думку Трампа, «головне питання» полягає в тому, чи згадає Сі Цзіньпін «про ту величезну підтримку», яку США «надали Китаю, щоб допомогти йому захистити свою свободу від дуже недружнього іноземного загарбника».

Президент США також побажав Китаю та Сі Цзіньпіну провести «чудовий святковий день».

«Будь ласка, передайте мої найтепліші побажання Володимиру Путіну та Кім Чен Ину, оскільки ви берете участь у змові проти Сполучених Штатів Америки», – вказав американський лідер.

Помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що лідери Росії, КНДР та Китаю «ніякі змови» не влаштовували. «Я хочу сказати, що ніяких змов ніхто не влаштовував, ніхто не плів ніяких змов. Більше того, думки навіть про це ні в кого не було, ні в кого з цих трьох лідерів не було», — сказав Ушаков у коментарі кремлівському кореспондентові російського телебачення Павлу Зарубіну.

У Китаї 3 вересня відбувся військовий парад. На заході як гості були присутні 26 глав держав, у тому числі президент Росії Володимир Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин.



