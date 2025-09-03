Зеленський анонсував розмову з Трампом і розповів про близько 30 документів безпекових гарантій

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом має відбутися його розмова з президентом США Дональдом Трампом.

Під час пресконференції з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен 3 вересня у Копенгагені він зазначив, що наполягає на нових санкціях проти Росії через її небажання завершувати війну.

«Ці сигнали ми передали президенту Сполучених Штатів, він кілька тижнів тому сказав, що він дасть якусь відповідь, він сказав, що через кілька тижнів – а це може бути два чи три тижні. Ми сьогодні або на днях будемо говорити з президентом Сполучених Штатів і уточнимо це питання», – сказав Зеленський.

Він також заявив, що «ніхто не довіряє» російському лідеру Володимиру Путіну, і повторив, що території Росії «ніхто не віддаватиме».

Щодо гарантій безпеки, на яких наполягає Україна, то, за словами президента, «є приблизно 30 документів безпекових гарантій». «Але вони різні, вони допомагають під час війни. Так, ми розраховуємо на підтримку певних країн, з урахуванням двосторонніх відносин, але зараз, коли ми говоримо про безпекові гарантії від країн, нам потрібно більше, ніж ці документи», – сказав Зеленський.

За його словами, необхідно, щоб це були юридично зобов’язувальні гарантії безпеки. «Ми не хотіли б мати жодних ризиків після цієї війни для України, для безпеки Європи незалежно від того, хто буде лідером тієї чи іншої країни, важливо, щоб система працювала», – сказав президент.

Раніше Україна підписала двосторонні угоди про безпеку з багатьма країнами, які входять до Євросоюзу я НАТО. Зазвичай ці домовленості містять визнання з боку партнерів і союзників, що вони підтримують приєднання України до цих блоків. Загалом Україна підписала вже до 30 таких двосторонніх безпекових угод, зокрема з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією, Норвегією, Японією, США, ЄС, Естонією, Литвою, Польщею, Люксембургом, Румунією, Чехією та Словенією.

Угоди підписували у межах декларації про підтримку України, ухваленої у Вільнюсі в липні 2023 року країнами «Групи семи».

Президент Зеленський заявив 31 серпня, що Україна готова до зустрічі на рівні лідерів із РФ, але Росія «вкладається у подальшу війну». Лідер США Дональд Трамп заявив, сподівається на «дуже швидке» завершення війни. Точних термінів він не назвав.

При цьому Трамп зазначив, що готовий запровадити економічні санкції щодо Росії, якщо російський президент Путін не виявить прагнення до миру.

Американський президент додав, що домагатиметься особистої зустрічі лідерів Росії й України, оскільки він «хоче, щоби все закінчилося».

З моменту вступу на посаду президента Трамп заявляє про необхідність якнайшвидшого завершення війни, яку Росія веде проти України. Його адміністрація наголошує не на підтримці України, а на закінченні бойових дій і досягненні мирної угоди.

В останні тижні представники США заявляли про прогрес у русі до миру, Трамп зустрічався як із Путіним, так і з Зеленським.

Однак Росія, як і раніше, фактично відмовляється проводити особисту зустріч двох лідерів, а також висуває різні вимоги. При цьому в Білому домі стверджують, що обидві сторони вже виявили готовність до поступок порівняно з їхніми початковими вимогами. Україна продовжує наполягати на гарантіях безпеки.