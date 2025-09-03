Доступність посилання

Чехія виділятиме близько 40 млн євро на підтримку України щорічно з 2026 по 2030 рік – МЗС

«Підтримка України є ключовою для Чехії», заявив міністр закордонних справ Ян Ліпавський
«Підтримка України є ключовою для Чехії», заявив міністр закордонних справ Ян Ліпавський

Уряд Чехії продовжив програму гуманітарної, стабілізаційної та економічної допомоги Україні на період із 2026 по 2030 рік, заявила пресслужба чеського Міністерства закордонних справ 3 вересня.

За повідомленням, запропонована сума щорічного фінансування становить 1 мільярд чеських крон (більше ніж 40 мільйонів євро). Кошти розподілятиме МЗС іншим урядовим відомствам.

«Підтримка України є ключовою для Чехії. Це допомагає самій Україні, але також зміцнює нашу власну безпеку. Важливо, щоб Чехія допомагала Україні не лише військово, а й гуманітарною допомогою та у відбудові. Це в наших інтересах. Ми хочемо, щоб чеські компанії були залучені до відбудови та мали там довгострокову присутність», – йдеться в коментарі міністра закордонних справ Яна Ліпавського щодо ініціативи.


МЗС називає підтримку України «фундаментальним пріоритетом» чеського уряду. За його підсумками, виконання цієї програми допомоги протягом 2023-2025 років забезпечили чеському державному, приватному, некомерційному та академічному секторам «хороші можливості» для довгострокової участі у відбудові України. Продовження програми у Празі вважають важливим для подальшої двосторонньої співпраці.

Серед напрямків допомоги пресслужба називає, зокрема, підтримку українських біженців у Молдові, надання засобів невідкладної медичної допомоги, екстреного житла, забезпечення доступу до освіти, енергії та джерел опалення.

Окремо МЗС згадало про допомогу в розмінуванні сільськогосподарських земель, кібербезпеці, будівництві підземних медичних та освітніх закладів, а також демократичним реформам в Україні.

У серпні президент Чехії Петр Павел заявив, що якщо на території України будуть розміщені миротворчі підрозділи, то Чехія могла би і мала би бути їхньою частиною, оскільки є активним гравцем у мирному процесі та підтримує Україну від самого початку російського вторгнення.

