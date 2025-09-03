Чехія виділятиме близько 40 млн євро на підтримку України щорічно з 2026 по 2030 рік – МЗС

Уряд Чехії продовжив програму гуманітарної, стабілізаційної та економічної допомоги Україні на період із 2026 по 2030 рік, заявила пресслужба чеського Міністерства закордонних справ 3 вересня.

За повідомленням, запропонована сума щорічного фінансування становить 1 мільярд чеських крон (більше ніж 40 мільйонів євро). Кошти розподілятиме МЗС іншим урядовим відомствам.

«Підтримка України є ключовою для Чехії. Це допомагає самій Україні, але також зміцнює нашу власну безпеку. Важливо, щоб Чехія допомагала Україні не лише військово, а й гуманітарною допомогою та у відбудові. Це в наших інтересах. Ми хочемо, щоб чеські компанії були залучені до відбудови та мали там довгострокову присутність», – йдеться в коментарі міністра закордонних справ Яна Ліпавського щодо ініціативи.





МЗС називає підтримку України «фундаментальним пріоритетом» чеського уряду. За його підсумками, виконання цієї програми допомоги протягом 2023-2025 років забезпечили чеському державному, приватному, некомерційному та академічному секторам «хороші можливості» для довгострокової участі у відбудові України. Продовження програми у Празі вважають важливим для подальшої двосторонньої співпраці.

Серед напрямків допомоги пресслужба називає, зокрема, підтримку українських біженців у Молдові, надання засобів невідкладної медичної допомоги, екстреного житла, забезпечення доступу до освіти, енергії та джерел опалення.

Окремо МЗС згадало про допомогу в розмінуванні сільськогосподарських земель, кібербезпеці, будівництві підземних медичних та освітніх закладів, а також демократичним реформам в Україні.

У серпні президент Чехії Петр Павел заявив, що якщо на території України будуть розміщені миротворчі підрозділи, то Чехія могла би і мала би бути їхньою частиною, оскільки є активним гравцем у мирному процесі та підтримує Україну від самого початку російського вторгнення.