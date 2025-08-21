Петр Павел у річницю вторгнення СРСР у Чехословаччину: Росія знову викривляє історію

57 років тому СРСР розпочав військове вторгнення у Чехословаччину, поклавши кінець «Празькій весні». Тоді будівля Чехословацького радіо стала однією з арен протистояння радянських танків і неозброєних пражан. Саме тут у 2025 році пройшла щорічна церемонія покладання вінків у пам’ять про тих, хто загинув внаслідок військової інтервенції країн Варшавського пакту.

Рівно 57 років тому тут точилася боротьба. Сюди йшли радянські солдати

«Цього року ми знову збираємося перед будівлею Чеського радіо, будівлею, яка стала одним із головних символів серпня 1968 року. Рівно 57 років тому тут з раннього ранку точилася боротьба. Бій, який точно не був рівним, який точно не був справедливим. Сюди йшли радянські солдати, сюди йшли радянські танки, і наша армія не витримала проти них. Їм протистояли звичайні громадяни, які намагалися всіма силами уповільнити просування окупантів», – сказав прем'єр міністр Чехії Петр Фіала, виступаючи на церемонії 21 серпня.

Чеський президент Петр Павел закликав присутніх пам’ятати уроки 1968 року, щоб не повторювати помилок минулого. Він зазначив, що тоталітарні режими завжди використовують історію для того, щоб служити власним інтересам, і провів паралелі із сучасною війною Москви проти України.

«Сьогодні Росія заявляє, що вона не веде агресивну війну з метою підкорення суверенної країни, а лише проводить «спеціальну операцію», «операцію із захисту росіян та російських інтересів», де б вони не перебували. У випадку 1968 року це була «міжнародна допомога, міжнародна допомога проти контрреволюції», яка нібито поширювалася та загрожувала нашій країні… І в дусі такого тлумачення історії ціле покоління мало хоча б тимчасово спотворене сприйняття світу. І нашою метою має бути зробити наш погляд на історію якомога об'єктивнішим», – сказав Павел.

Читайте і дивіться: Вторгнення: придушення «Празької весни»

Через різні інтерпретації недавньої історії, та й сьогодення, багато людей мають дуже спотворене уявлення про світ

Чеський лідер також застеріг від викривленого тлумачення сучасних подій, оскільки і сьогодні є чехи, які перебувають під впливом російської пропаганди. За його словами, це схоже на те, що відбувалося у чехословацькому суспільстві 57 років тому.

«Були люди, які проявили великий героїзм, коли беззбройно протистояли танкам, не лише тут, а й на вулицях інших чеських та словацьких міст. Але були також люди, які не знали, як інтерпретувати ситуацію, перебували під впливом тогочасної пропаганди та, можливо, вважали те, що відбувалося, в принципі правильним. І так само сьогодні ми бачимо, що через різні інтерпретації недавньої історії, та й сьогодення, багато людей мають дуже спотворене уявлення про світ».

Петр Павел згадав про документальний фільм «Велика вітчизняна поїздка», про який раніше писало Радіо Свобода. У ньому троє чехів, прихильних до дій російського керманича Володимира Путіна, поїхали в Україну, щоб на власні очі побачити жахи війни, що точиться. Втім, по поверненню їхня думка про те, хто є агресором, а хто – жертвою, не змінилась.

«Нам слід звертати увагу на те, як ми інтерпретуємо не лише давню історію, а й як ми інтерпретуємо нещодавні події, щоб не було спотворень, щоб ми дотримувалися фактів, щоб ми дотримувалися цінностей, які супроводжують людство з незапам'ятних часів, щоб ми могли розрізняти, що є правильним, а що – злим», – сказав Павел.

21 серпня 1968 року війська країн Варшавського пакту увірвались до Чехословаччини та окупували її. Останній радянський військовий залишив Чеську республіку 21 червня 1991 року.