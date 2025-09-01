Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Суспільство

Українська мова вперше стає другою іноземною у Франції

Пілотний проєкт стартує у чотирьох регіонах Франції
Пілотний проєкт стартує у чотирьох регіонах Франції

Коротко

  • «У коледжі в старшої доньки обов’язковою була російська мова. Але ми жодного разу не відвідували уроки»
Андріана Дячишин


Після початку великої війни Ольга разом із дітьми знайшла прихисток у Франції. Якщо в закладі, де навчається її молодша донька, другою іноземною вона обрала німецьку, то старша тепер може після французької офіційно вивчати українську.

Із вересня цей пілотний проєкт стартує у закладах освіти – у регіонах Парижа, Альп-Марітіма, Версаля та Кретея. Саме там найбільше українських дітей, які перебувають під тимчасовим захистом. У Міжнародному відділі Управління освіти Франції кажуть: питання української мови обговорювали давно, але запити батьків після 2022-го пришвидшили цей процес. Проєкт Радіо Свобода «Ти як?» зібрав деталі про проєкт.

Ольга Гаврилюк після початку великої війни разом із доньками знайшла прихисток у Франції. Дівчата почали навчатися у паризьких закладах освіти, хоча в Україні до цього вивчали англійську мову.

Доньки Ольги
Доньки Ольги

«Одразу було дуже важко. Нам казали, що французька – складна, а англійська легша. Ми займалися з репетиторами, і потроху-потроху діти вивчили мову».

Одна з доньок Ольги перші пів року навчалася у класі для іноземців, де поглиблено вивчала французьку. Після цього її перевели до звичайного класу з французькими однолітками.

Нині молодша донька навчається у коледжі (восьмий клас за українською системою), де вивчає німецьку як другу іноземну. Старша – у ліцеї (11 клас за українською системою). Цей навчальний заклад цьогоріч бере участь у пілотному проєкті, де школярі можуть обрати українську як другу іноземну.

Українська школа Академії Парижу
Українська школа Академії Парижу
Українці надзвичайно раді
Ольга Гаврилюк

«Не відвідували уроки російської мови»

«У коледжі в старшої доньки обов’язковою другою іноземною була російська мова. Але ми жодного разу не відвідували уроки російської мови. У нас були пропуски. Учителі убли дуже добрі, всі знають, яка в нас ситуація, що в країні війна, тому проблем не було.

Думаю, що українці надзвичайно раді, що з’явилася така можливість – вивчати українську мову як другу іноземну. Наскільки мені відомо, Франція – одна з перших країн, де впроваджують українську як другу іноземну».

За словами Ольги, вивчення української – це не лише спосіб зберегти зв’язок із домом, а й можливість для дітей вступити до українських вищих навчальних закладів.

Бріджит Макрон з дітьми-біженцями
Бріджит Макрон з дітьми-біженцями
Багато батьків розглядають вступ дітей в Україні
Ольга Гаврилюк

«Ми самі ще не знаємо, чи будемо залишатися у Франції й вступати до університету, чи будемо, можливо, вступати в Україні. Є ще рік на роздуми. Але думаю, що багато батьків розглядають такий варіант. Якщо дитина вивчає українську мову, їй буде набагато легше скласти НМТ, іспити, навіть навчаючись у французькій школі. Відповідно, результат буде кращим і шанси вступити – більшими».

Українська – тренд в Європі?

Лілія Дорундяк живе у Франції вже багато років і очолює Міжнародний відділ Управління освіти Франції. Вона розповідає: у країні діяли суботні та недільні школи, освітні центри, асоціації, де можна було вивчати та підтримувати рівень української. Але після початку повномасштабної війни з’явилися ще й три школи, у яких діти навчаються рідною мовою.

Ліля Дорундяк з українськими дітьми
Ліля Дорундяк з українськими дітьми

Окрім обов’язкової французької, за словами Лілії, у коледжах (5-9 класи) та ліцеях (10-12 класи) учні можуть обирати другу іноземну. У переліку англійська, німецька, іспанська, італійська, португальська, польська, арабська, російська.

«Для багатьох пріоритетом є опанувати французьку – основну мову навчання та інтеграції. Друга іноземна у французькій системі часто має «академічний» характер (оцінки для атестату, майбутнього), але не є критичною для щоденного життя. Вибір мови, яку дитина знає, допомагав швидше адаптуватися й отримувати вищі оцінках.

Українська мова раніше не мала офіційного сатутсу іноземної, оскільки нею розмовляють лише в одній країні. Якщо англійською спілкуються в багатьох країнах, то українською розмовляють тільки в Україні».

Українські шоли Академії Парижу
Українські шоли Академії Парижу

Запит батьків пришвидшив процес

Питання включення української мови до цього переліку, розповідає Лілія, обговорювали давно, але збільшення кількості українських біженців та запит батьків після великої війни в Україні пришвидшило цей процес.

Частина батьків і дітей свідомо відмовляється, щоб уникати асоціації з мовою агресора
Лілія Дорундяк

«З 2022-го року це вже була не лише ініціатива дипломатичної установи чи управління освіти – це запит багатьох батьків, які приїхали з України.

До війни багато українських дітей у Франції обирали російську, бо знали її з дому, і це здавалося легшим шляхом до гарних оцінок. Після 2022 року частина батьків і дітей свідомо відмовляється від цього вибору, щоб уникати асоціації з мовою агресора. І українська увійшла до переліку мов для вивчення. Більше того, у Європі зменшилася популярність російської, натомість зросла зацікавленість у вивченні української».

Зустріч українських дітей з Оленою Зеленською у Франції
Зустріч українських дітей з Оленою Зеленською у Франції

Станом на кінець травня цього року, за даними УВКБ ООН, у Франції знайшли прихисток 74 100 українців.

Цей проєкт стартує у регіонах Парижа, Альп-Марітіма, Версаля та Кретея – саме там найбільше українських дітей під тимчасовим захистом, розповідає Лілія. Викладатимуть мову педагоги з України, які отримали право працювати на території Франції.

«Вивчення мови може бути офлайн, а може бути дистанційно. Наприклад, у Парижі це тільки офлайн, а в регіонах навколо Парижа передбачене і дистанційне навчання. Усе залежить від кількості дітей. Наразі записалося вже декілька десятків учнів».

Пілотний проєкт запроваджено на три роки. Якщо попит не зменшиться, українська залишитися як друга іноземна.

Лілія Дорундяк з українськими дітьми
Лілія Дорундяк з українськими дітьми
  • 25 липня посольство України уПольщі повідомило про офіційну публікацію програми з викладання української мови як другої іноземної для учнів сьомих-восьмих класів середніх шкіл. Відповідно до чинного польського законодавства, школи можуть запроваджувати уроки української мови за таких умов: ініціатива батьків (письмове звернення до адміністрації закладу), наявність вчителів, яких можна працевлаштувати, сформована група учнів, згода директора школи та схвалення керівного органу.
  • Торік федеральна земля Гессен стала першим регіоном у Німеччині, де українська мова була введена як друга іноземна у школах. У цьому регіоні зайшли прихисток близько 20 тисяч українських школярів через війну Росії проти України. Проєкт реалізували у 16 містах. До нього залучити близько 300 українських педагогів, які викладали у школах Гессену.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Проєкт Крим.Реалії

Recommended

XS
SM
MD
LG