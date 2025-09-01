Українська мова вперше стає другою іноземною у Франції

Андріана Дячишин





Після початку великої війни Ольга разом із дітьми знайшла прихисток у Франції. Якщо в закладі, де навчається її молодша донька, другою іноземною вона обрала німецьку, то старша тепер може після французької офіційно вивчати українську.

Із вересня цей пілотний проєкт стартує у закладах освіти – у регіонах Парижа, Альп-Марітіма, Версаля та Кретея. Саме там найбільше українських дітей, які перебувають під тимчасовим захистом. У Міжнародному відділі Управління освіти Франції кажуть: питання української мови обговорювали давно, але запити батьків після 2022-го пришвидшили цей процес. Проєкт Радіо Свобода «Ти як?» зібрав деталі про проєкт.

Ольга Гаврилюк після початку великої війни разом із доньками знайшла прихисток у Франції. Дівчата почали навчатися у паризьких закладах освіти, хоча в Україні до цього вивчали англійську мову.

«Одразу було дуже важко. Нам казали, що французька – складна, а англійська легша. Ми займалися з репетиторами, і потроху-потроху діти вивчили мову».

Одна з доньок Ольги перші пів року навчалася у класі для іноземців, де поглиблено вивчала французьку. Після цього її перевели до звичайного класу з французькими однолітками.

Нині молодша донька навчається у коледжі (восьмий клас за українською системою), де вивчає німецьку як другу іноземну. Старша – у ліцеї (11 клас за українською системою). Цей навчальний заклад цьогоріч бере участь у пілотному проєкті, де школярі можуть обрати українську як другу іноземну.

Українці надзвичайно раді

«Не відвідували уроки російської мови»

«У коледжі в старшої доньки обов’язковою другою іноземною була російська мова. Але ми жодного разу не відвідували уроки російської мови. У нас були пропуски. Учителі убли дуже добрі, всі знають, яка в нас ситуація, що в країні війна, тому проблем не було.

Думаю, що українці надзвичайно раді, що з’явилася така можливість – вивчати українську мову як другу іноземну. Наскільки мені відомо, Франція – одна з перших країн, де впроваджують українську як другу іноземну».

За словами Ольги, вивчення української – це не лише спосіб зберегти зв’язок із домом, а й можливість для дітей вступити до українських вищих навчальних закладів.

Багато батьків розглядають вступ дітей в Україні

«Ми самі ще не знаємо, чи будемо залишатися у Франції й вступати до університету, чи будемо, можливо, вступати в Україні. Є ще рік на роздуми. Але думаю, що багато батьків розглядають такий варіант. Якщо дитина вивчає українську мову, їй буде набагато легше скласти НМТ, іспити, навіть навчаючись у французькій школі. Відповідно, результат буде кращим і шанси вступити – більшими».

Українська – тренд в Європі?

Лілія Дорундяк живе у Франції вже багато років і очолює Міжнародний відділ Управління освіти Франції. Вона розповідає: у країні діяли суботні та недільні школи, освітні центри, асоціації, де можна було вивчати та підтримувати рівень української. Але після початку повномасштабної війни з’явилися ще й три школи, у яких діти навчаються рідною мовою.

Окрім обов’язкової французької, за словами Лілії, у коледжах (5-9 класи) та ліцеях (10-12 класи) учні можуть обирати другу іноземну. У переліку англійська, німецька, іспанська, італійська, португальська, польська, арабська, російська.

«Для багатьох пріоритетом є опанувати французьку – основну мову навчання та інтеграції. Друга іноземна у французькій системі часто має «академічний» характер (оцінки для атестату, майбутнього), але не є критичною для щоденного життя. Вибір мови, яку дитина знає, допомагав швидше адаптуватися й отримувати вищі оцінках.

Українська мова раніше не мала офіційного сатутсу іноземної, оскільки нею розмовляють лише в одній країні. Якщо англійською спілкуються в багатьох країнах, то українською розмовляють тільки в Україні».

Запит батьків пришвидшив процес

Питання включення української мови до цього переліку, розповідає Лілія, обговорювали давно, але збільшення кількості українських біженців та запит батьків після великої війни в Україні пришвидшило цей процес.

Частина батьків і дітей свідомо відмовляється, щоб уникати асоціації з мовою агресора

«З 2022-го року це вже була не лише ініціатива дипломатичної установи чи управління освіти – це запит багатьох батьків, які приїхали з України.

До війни багато українських дітей у Франції обирали російську, бо знали її з дому, і це здавалося легшим шляхом до гарних оцінок. Після 2022 року частина батьків і дітей свідомо відмовляється від цього вибору, щоб уникати асоціації з мовою агресора. І українська увійшла до переліку мов для вивчення. Більше того, у Європі зменшилася популярність російської, натомість зросла зацікавленість у вивченні української».

Станом на кінець травня цього року, за даними УВКБ ООН, у Франції знайшли прихисток 74 100 українців.

Цей проєкт стартує у регіонах Парижа, Альп-Марітіма, Версаля та Кретея – саме там найбільше українських дітей під тимчасовим захистом, розповідає Лілія. Викладатимуть мову педагоги з України, які отримали право працювати на території Франції.

«Вивчення мови може бути офлайн, а може бути дистанційно. Наприклад, у Парижі це тільки офлайн, а в регіонах навколо Парижа передбачене і дистанційне навчання. Усе залежить від кількості дітей. Наразі записалося вже декілька десятків учнів».

Пілотний проєкт запроваджено на три роки. Якщо попит не зменшиться, українська залишитися як друга іноземна.