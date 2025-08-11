Українська «Мрія» в швейцарській школі: як киянка допомагає одноліткам і нагадує світу про війну

Андріана Дячишин

«Я не просто людина, яка виїхала і тут сиджу, відпочиваю. Для мене важливо показувати, що я з України, що моя країна заслуговує на підтримку, заслуговує на повагу», – розповідає 16-річна Софія Огагіфо.

Після початку великої війни Софія разом із родиною переїхала з Києва до Швейцарії. Тут вона опанувала нову мову та систему освіти. Як випускний проєкт у своїй швейцарській школі дівчина презентувала макет літака «Мрія». Зізнається: для неї це було не просто шкільне завдання, а спосіб нагадати світу, що війна в Україні триває, та зібрати кошти на психологічну допомогу дітям.

Про навчання у швейцарській школі та свою «Мрію» Софія розповіла проєкту Радіо Свобода «Ти як?».

«Збираємо валізи»

«Я готувалася йти до школи, вчила вірш на пам’ять. Зранку прокидаюся і чую, що мама говорить про валізи. Зазвичай я перша дізнаюся про всі поїздки, а тут мама каже, що збираємо валізи. Тоді я розумію, що щось не так. Я заходжу в інтернет і бачу, що почалася війна».

Так згадує про початок широкомасштабного вторгнення Росії в Україну киянка Софія Огагіфо. Із березня 2022-го вона разом із мамою, братом та тіткою живе у Швейцарії, де отримала статус тимчасового захисту. Нещодавно Софія закінчила дев’ятий клас місцевої школи.

У швейцарській школі, порівняно з українською, навчання значно легше

«У швейцарській школі, порівняно з українською, навчання значно легше. Домашніх завдань немає, бо школа розрахована на те, що людина має самостійно вчитися. Вчитель дає матеріал на уроці, а потім каже, що наступного тижня контрольна робота. І якщо ти хочеш добре її написати – готуєшся самостійно. У нас не було хімії, фізики і біології – усе об’єднано в один предмет. Якийсь період ми вивчали біологію, написали контрольну, а потім перейшли до хімії чи фізики. Таким чином вони зменшують навантаження на дітей».

Софія зізнається, що проблем із комунікацією з однокласниками не було: вона швидко опанувала німецьку, а до цього спілкувалася англійською. Нині Софія планує вступити у додатковий клас, де школярам допомагають обирати майбутню професію.

«У Швейцарії є дев’ять класів, а додаткова школа – це клас, де мені допомагають знайти професію. Тобто я вчуся обраній професії і паралельно працюю за цією професією в компанії, де заробляю гроші. У мене було декілька варіантів – графічний дизайнер, робота в готелі, ще думала про архітектуру або професію кондитера. Але зараз розумію, що в подальшому хотіла б вивчати психологію».

«Ці гроші мають піти не на мої забаганки»

У випускному класі, розповідає дівчина, кожен учень має створити свій проєкт. На його реалізацію дають близько пів року.

Щоб люди не забували, що війна триває

«Я з самого початку вирішила, що робитиму щось пов’язане з Україною. Мені хотілося привернути увагу вчителів, учнів та їхніх батьків до теми України, щоб люди не забували, що війна триває. По-друге, я розуміла, що мені потрібно щось таке, що є символом всієї країни і «Мрія» – це ідеальні ідея».

За правилами проєкту школярі мають працювати в класі. Але вчителька дозволила Софії робити його вдома, аби щодня не носити великий макет. Про кожен етап роботи дівчина звітувала фотографіями. В результаті літак мав 113 сантиметрів у довжину та десять – у ширину. Софія зробила його тухніці пап’є-маше.

«Мені потрібен був матеріал, що буде твердим. Я взяла газети, створила початкову форму літака, а далі вже з маленьких кусочків робила декілька шарів. Кожен сохнув два-три дні. Я розфарбувала літак у білий колір, намалювала вікна, написала назву «Антонов 225», «Мрія», намалювала прапор і жовто-блакитну смужку».

Презентація проєкту проходила у школі в декілька етапів – перед класом, педагогами та батьками.

«Я вирішила зробити ще QR-код на підтримку фонду «Голоси дітей». Прийшла до директора з цією ідеєю, і він підтримав. Насправді багато і швейцарців, і батьків інших національностей, реально донатили».

Збір коштів на психологічну допомогу українським дітям – власна ініціатива Софії. Вона сама раніше працювала з психологом фонду.

За даними фонду «Голоси дітей», торік організація надала допомогу понад 54 тисячам дітей і батьків по всій Україні. Це були як психологічна підтримка, так і гуманітарна допомога, кемпи для емоційного відновлення, реабілітація дітей з інвалідністю, робота з родинами військових і зниклих безвісти.

Війна дуже вплинула на дітей

«Це допомога моїм одноліткам і водночас спосіб привернути увагу до війни. Я розумію, що вона дуже вплинула, особливо на дітей, які, як я, дуже цього не очікували. Є діти, які втратили батьків, які втратили домівки, в яких сім’ї роз’єднані, бо хтось з батьків на фронті. Тому я вважаю, що в таких випадках психологічна допомога дітям просто необхідна. Ці гроші мають піти не на іграшки або мої забаганки, а на допомогу країні».

Софія мріє про день, коли завершиться війна, і вона знову повернеться до Києва на свій фіолетовий диван.

«Хочеться, щоб усі сім’ї знову об’єдналися, щоб всі були разом, не було повітряних тривог, коли ти маєш постійно сидіти в укритті, страху, що твій дім можуть розбомбити. Я також хочу продовжувати підтримувати Україну, бо я не просто людина, яка виїхала і тут сиджу, відпочиваю. Для мене важливо показувати, що я з України, що моя країна заслуговує на підтримку, заслуговує на повагу».