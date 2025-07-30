100 тисяч українців повертаються додому кожні пів року, але готові виїжджати знову

Андріана Дячишин

Від початку повномасштабної війни Росії проти України кожен четвертий українець був змушений залишити свою домівку, йдеться у звіті Міжнародної організації з міграції, оприлюдненому у липні.

Загалом 5,6 мільйона людей виїхали з України через війну.

Щопівроку близько 100 тисяч біженців повертаються додому, і все частіше – з неєвропейських країн або ширшого кола держав-членів ЄС. Переважно вони оселяються у західних та центральних областях, уникаючи прифронтових регіонів через небезпеку та зруйноване житло.

Водночас майже кожен четвертий із тих, хто повернувся, розглядає можливість знову залишити те місце, де перебуває зараз, а кожен п’ятий – думає про повтору міграцію за кордон.

Актуальні тенденції міграції та причини, які на них впливають, проаналізував проєкт Радіо Свобода «Ти як?».

Кожні шість місяців до України повертається близько 100 тисяч воєнних біженців. Цей показник залишається стабільним із вересня 2023 року.

У Міжнародній організації з міграції прогнозують, що тенденція навряд чи зміниться, адже станом на серпень 2024 року лише 5% українських біженців у Європі планували повернутися додому впродовж наступного року.

Повернення без родин

Якщо рік тому біженці повідомляли, що середня тривалість їхнього перебування за кордоном становила п’ять місяців, а для ВПО – три, то нині у вимушеній міграції майже половина з кожної групи перебуває до шести місяців. А 31% – були переміщеними понад рік.

У звіті МОМ зазначається, що в більшості випадків до України повертаються не цілі родини, а окремі особи.

Зросла частка людей віком 60+ – з 21 до 26%, а також осіб з інвалідністю – з 8 до 20% .

Натомість частка тих, хто перетнув кордон з дітьми зменшилася з 56 до 35%. Цю тенденцію в організації пов’язують з інтеграцією працездатних біженців і їхніх родин у країнах перебування.

Із яких країн мігрують?

Загалом від початку повномашстабного вторгнення до України повернулося 1,1 мільйона біженців. Станом на березень 2025 року більшість українських біженців (93%) повернулися з країн Європи – зокрема Польщі, Німеччини, Чехії, Італії, Молдови, Болгарії та Румунії. Нині цей показник зменшився до 77%.

Попри збереження тенденції повернення воєнних мігрантів з Польщі та Німеччини, останнім часом зросла кількість українців, які їдуть додому, що мали статус тимчасового захисту в таких країнах:

Канада – з 1 до 8%;

Молдова – з 2 до 6%;

Болгарія – з 4 до 8%;

Італія – з 3 до 6%;

Бельгія – з менш ніж 1 до 4%;

Нідерланди – з 1 до 3%.

Де оселяються?

У Міжнародній організації з міграції зазначають, що біженці з прифронтових регіонів, повертаючись до України, частіше стають внутрішньо переміщеними особами, а не повертаються безпосередньо додому. Як приклад МОМ наводить дані Загального опитування населення (General Population Survey, GPS): станом на березень 2025 року близько 340 000 осіб, які повернулися додому з-за кордону, мають статус ВПО. Більшість із них родом зі Сходу (63%) та Півдня (21%) країни.

Біженці частіше, ніж переселенці, обирають для проживання менш постраждалі від війни регіони. Серед тих, хто повернувся нещодавно, розподіл виглядає так:

західні області – 19% (зростання з 15%);

центральна Україна – 14% (зростання з 6%);

південні області – 17% (раніше було 15%).

Станом на березень 2025 року лише 25% біженці оселилися після повернення у районах поблизу лінії фронту, тоді як серед внутрішніх переселенців цей показник становить 42%. До прифронтових областей повернулися 34% людей з-за кордону, тоді як ВПО – 48%.

Мотиви повернення

Більшість біженців повернулися в Україну через бажанням бути вдома та возз’єднатися з родиною і друзями. Так відповіли 70% тих, хто повернувся із-за кордону, тоді як серед серед переселенців таких було лише 34%.

Натомість серед основних причин повернення рідше називали:

покращення безпекової ситуації – 8% (порівняно з 21% серед ВПО);

доступ до житла – 5% (проти 18%);

можливість працевлаштування – 4% (проти 17%).

Біженці з країн ЄС частіше, ніж ті, хто був у неєвропейських країнах, повідомляли про економічні труднощі та соціальні конфлікти з місцевими жителями як причини, що спонукали їх залишити попереднє місце проживання.

Водночас майже кожен четвертий (24%) біженець, який повернувся в Україну, розглядає можливість знову покинути своє нинішнє місце проживання. А майже кожен п’ятий (18%) думає про повторний виїзд за кордон.