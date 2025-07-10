«Хотілося об’єднувати». Українка серед найкращих підприємиць-біженок Великої Британії

Юрій Маркевич

«До Великої Британії переїхало багато жінок із дітьми. І мені здавалося, що нам дуже не вистачає таких спільнот. Не було середовища, де можна було б поговорити не лише про виживання, а й про бізнес і куди рухатися далі», – розповідає Анна Андрієвська.

Переїхавши до Шотландії, Анна відкрила онлайн-магазин свічок, щоб збирати кошти для підтримки України. Згодом заснувала бізнес-клуб, який допомагає українкам, які залишили свій дім після початку великої війни, реалізувати себе за кордоном. Нині спільнота налічує понад сотню учасниць. А Анна увійшла до двадцятки найкращих підприємиць-переселенок у Великій Британії. Як українці вдалося об’єднати землячок за кордоном, вона розповіла проєкту Радіо Свобода «Ти як?».

«Тут усі й усе – за Україну»

Із січня 2022 року Анна Андрієвська живе в місті Стерлінг, що в центральній частині Шотландії. Вона приїхала сюди до чоловіка, який уже багато років працює у Великій Британії. Через небезпеку в Дніпрі після початку повномасштабної війни вона вирішила залишитися у Шотландії з дітьми.

На той час Анна була в декретній відпустці, тому відкрила онлайн-магазин зі свічками. За два роки вдалося зібрати близько восьми тисяч фунтів. Їх вона передала волонтерам на підтримку українських захисників.

Донейти тоді не працювали

«Донейти тоді не працювали. Гуманітарна допомога працювала, а ось саме фінансова мала би реалізовуватися через щось. І я побачила в інтернеті, як у США робили свічки. Подумала, що це ідеальний варіант української свічки (у синьо-жовтих кольорах – ред.) для того, щоб продавати й передавати кошти на різні потреби. 95% доходу йшло на допомогу, а решта 5% – на папір, матеріали, необхідні для свічок».

Анна розповідає: з перших днів великої війни й до сьогодні у Шотландії українцям пропонують безкоштовне навчання в коледжах і університетах, соціальні виплати, житло, мовні курси, грантові програми.

Шотландці сприймають нас як рідних

«Тут дуже багато українських прапорів – немає такого, що ви заїдете в якесь місто й не побачите прапор України. Вони (шотландці – ред.) дуже хвилюються, дивляться новини, сприймають нас як рідних, волонтерять – пересилають машини, гуманітарну допомогу, співпрацюють з лікарнями. Шотландія – фантастична країна підтримки. Тут усі й усе – за Україну. Коли ми кажемо людям, які перевозять вантажі, що це гуманітарна допомога, вони не беруть із нас грошей».

«Найбільша бізнес-спільнота Великої Британії»

За освітою Анна – ветеринарна лікарка, але в Україні організовувала заходи, фестивалі, ярмарки та бізнес-події. Уже в Шотландії у неї виникла ідея створити бізнес-клуб для українських жінок, які знайшли тут прихисток. Усе почалося з телеграм-групи, а перша зустріч наживо відбулася у вересні 2022 року в Единбурзі.

Ми хотіли показати, що український бізнес вартий уваги

«Сюди переїхало багато жінок із дітьми. І тоді мені здавалося, що нам дуже не вистачає таких спільнот. На той момент не було середовища, в якому можна було б поговорити не лише про виживання, а й про бізнес, куди рухатися далі. Того року (2022-го – ред.) усі були в стресі, але хотілося об’єднувати людей. Незважаючи на те, що наші жінки – переселенки, ми хотіли показати, що український бізнес дуже вартий уваги, поєднати локальний бізнес із нашим і разом будувати нову історію тут».

За даними УВКБ ООН, станом на кінець 2024 року Велика Британія надала прихисток 254 580 українцям. Вони отримали візи за різними програми, зокрема через сімейну та Homes for Ukraine. Остання передбачала перебування в країні за підтримки спонсорів і надавала трирічний дозвіл на перебування.

Із 4 лютого 2025 року українці можуть подати заявку на його продовження ще на 18 місяців. Розгляд може тривати до восьми тижнів, однак на цей час люди не втрачають права на проживання й роботу у Великій Британії.

Згодом UBWIS Club почав співпрацювати з місцевими підприємцями та бізнес-спільнотами Шотландії. Разом вони організовують зустрічі, майстер-класи, тренінги з підприємництва, екскурсії, сімейні дні, а також курси з англійської мови. За три роки провели понад 200 зустрічей.

Нині клуб об’єднує понад 100 учасниць. Жінки живуть у різних частинах Великої Британії, що ускладнює можливість особистих зустрічей у Шотландії. Тому Анна разом із партнерками відкрила ще два філіали – у Манчестері та Лондоні.

У нас навіть є декілька учасниць-українок із Європи

«Вони (жінки – ред.) тут точно не самі. У них є підтримка, круте оточення, опора, знання, авдиторія для їхніх товарів, зв’язки, контакти, доступ до партнерів, локацій. Це можливість дружити сім’ями, відкривати для себе країну, розвиватися. У Шотландії – це перша бізнес-спільнота, до того тут таки спільнот не було. А потім територіально вона стала найбільшою у Великій Британії. У нас навіть є декілька учасниць-українок із Європи, яким цікава країна і розвиток бізнесу тут».

Торік Анна стала однією з лавреаток премії Visa Everywhere Pioneer 20. Її ініціативу – бізнес-клуб для мігрантів з України – відзначила конкурсна комісія.

Цю премію заснували у 2023 році у Великій Британії. Щороку організатори нагороджують 20 жінок за внесок у розвиток бізнесу. У 2023-2024 роках серед лауреаток були 16 українок, які допомагали іншим біженцям або відкривали свої заклади у Польщі, Великій Британії та Німеччині.

«Потрібно було подати заявку, описати, чим ми займаємося, яка наша мета. Коли дізналася, що увійшла до двадцятки переможниць, була безмежно щаслива. Я виграла не як дівчина, яка приїхала в Шотландію, а як засновниця жіночої бізнес-спільноти».

У майбутньому Анна планує масштабувати діяльність клубу, відкривати нові філіали та об’єднувати українських жінок у різних країнах Європи.

16 січня 2025 року прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент України Володимир Зеленський підписали угоду про сторічне партнерство між країнами. Угода передбачає, що сторони поглиблюватимуть оборонну співпрацю. Крім того, домовленість сприятиме військовій співпраці країн через нову структуру для посилення безпеки в Балтійському, Чорному та Азовському морях. Також передбачається посилення співпраці у сфері енергетики, клімату та переходу до чистої енергії.