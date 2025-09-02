Німеччина застерігає своїх громадян від ролі «одноразових агентів» для російських спецслужб

Влада Німеччини у вівторок запустила кампанію із попередженням про спроби Росії вербувати через соціальні мережі так званих «одноразових агентів» для здійснення актів шпигунства та саботажу. Про це йдеться, зокрема, в заяві Федерального управління кримінальної поліції (BKA) від 2 вересня.

За даними поліції та спецслужб ФРН, за низкою подій – від підпалів і псування майна до польотів дронів над об’єктами під охороною, що сталися після вторгнення Росії в Україну в 2022 році – стоять «одноразові агенти». Це люди без будь-якої підготовки, які погоджуються виконувати завдання за невелику винагороду.

Серед цілей диверсій правоохоронці називають військові об’єкти, підприємства оборонної промисловості, а також транспортну та енергетичну інфраструктуру Німеччини. Влада ФРН попереджає: російські спецслужби прагнуть «дестабілізувати Німеччину руками людей, які перебувають у країні», при цьому їм самим «бруднити руки» не доводиться.





Вербування, як правило, починається зі спілкування в соціальних мережах, після чого людині пропонують невелику суму в обмін на вчинення протиправних дій, зазначається у матеріалах кампанії.

«Саботаж, шпигунство та пропагандистська діяльність, що здійснюються іноземними розвідслужбами, цілеспрямовано підривають стійкість вільних суспільств», – цитує AFP голову Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каля.

З моменту вторгнення Росії в Україну в 2022 році Німеччина, яка підтримує Україну, стикається зі зростанням кількості випадків шпигунства та саботажу, пов’язаних із Росією.



