Прокуратура Німеччини не коментує питання ордерів на арешти через підрив «Північного потоку»

У пресслужбі генерального прокурора Німеччини відмовилися коментувати наявність ордерів на арешт підозрюваних у атаці на газопровід «Північний потік» у 2022 році. Таку відповідь на запит отримало Радіо Свобода.

«Ми не коментуємо повідомлення ЗМІ», – заявила речниця генерального прокурора Інес Петерсон.

Петерсон уточнила, що офіс німецького генпрокурора загалом надає інформацію щодо вже виконаних ордерів на арешт. Але ті, які ще чинні, відомство не коментує.

Напередодні німецькі медіа повідомили, що в Німеччині видані ордери на арешт сімох підозрюваних в атаці на газопровід «Північний потік» у 2022 році. Слідство вважає, що встановило всіх виконавців операції, і всі вони – громадяни України.

За даними журналістів, координатор атаки затриманий в Італії, Німеччина вимагає його екстрадиції. Він звинувачується в антиконституційному саботажі, організації вибуху та руйнуванні будівель. Йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Один із імовірних учасників загинув на фронті. Інші, ймовірно, ховаються в Україні. Одного з них намагалися затримати в Польщі, він утік від слідства на автомобілі українського військового аташе, пишуть німецькі ЗМІ. Німеччина поки що не вимагала екстрадиції імовірних виконавців вибуху у Києва.