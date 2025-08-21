В Італії затримали підозрюваного у підриві «Північних потоків» громадянина України – прокуратура Німеччини

В Італії затримали громадянина України, підозрюваного в Німеччині в причетності до диверсії на газопроводі «Північний потік» у вересні 2022 року, повідомила 21 серпня прокуратура Німеччини.

Як заявляє відомство, громадянина України на ім’я Сергія К. затримали в провінції Ріміні італійські карабінери у співпраці з Інтерполом на підставі європейського ордера на арешт, виданого слідчим суддею федерального суду в Німеччині 18 серпня 2025 року.

Його підозрюють у співучасті в організації вибуху, диверсії і руйнуванні будівель.

Як стверджується в ордері на арешт, підозрюваний входив до групи осіб, які заклали вибухові пристрої на газопроводах «Північний потік-1» і «Північний потік-2» у районі острова Борнхольм в Балтійському морі у вересні 2022 року, і, ймовірно, був одним із координаторів операції.

Як заявила прокуратура Німеччини, підозрюваний і його ймовірні спільники використовували вітрильну яхту, орендовану у німецької компанії через посередників за підробленими документами.

Вибуховий пристрій спрацював 26 вересня 2022 року. Внаслідок вибухів обидва газопроводи зазнали серйозних пошкоджень – зруйновано три нитки з чотирьох.

У Німеччині очікують на екстрадицію підозрюваного з Італії. Інші подробиці у повідомленні не наводяться.

Наприкінці вересня 2022 року були пошкоджені три з чотирьох ниток газопроводів «Північний потік-1» і «Північний потік-2», які будувалися для постачання до Західної Європи російського газу. Магістраль не підлягає відновленню. Розслідування Швеції, Данії й Німеччини показали, що газопроводи були підірвані, але винних ще встановлюють.

Росія у розслідуванні участі не бере. Москва покладала відповідальність за те, що трапилося на США і їхніх союзників. Ті свою причетність заперечують.

Численні західні ЗМІ писали про те, що вибухи організували люди, пов’язані з українськими спецслужбами. Київ звинувачення в організації диверсій заперечує.