Данія припинила розслідування вибухів на «Північних потоках»

Поліція Копенгагена та Служба безпеки й розвідки Данії завершили спільне розслідування вибухів на газопроводах «Північний потік-1» та «Північний потік-2», які сталися у вересні 2022 року.

«Розслідування було водночас складним та всеосяжним. Унаслідок розслідування влада дійшла висновку, що сталася навмисна диверсія на газопроводах. Однак, на думку слідства, у Данії немає достатніх підстав для порушення кримінальної справи. Тому поліція Копенгагена вирішила завершити кримінальне розслідування вибухів», – ідеться в заяві, опублікованій на сайті данської поліції.

Вибухи сталися на ділянці в Балтійському морі біля данського острова Борнгольм у ніч проти 26 вересня 2022 року. Три вибухи сталися за межами територіальних вод Данії. Внаслідок вибухів були пошкоджені три з чотирьох ниток газопроводів.

Після цього розслідування розпочали органи безпеки Німеччини, Данії, Швеції, Нідерландів, Росії, а також блоку НАТО. На початку лютого 2024 року прокуратура Швеції оголосила, що припинила розслідування, оскільки не спромоглася встановити, що до вибухів причетні громадяни Швеції.

У листопаді 2023 року видання The Washington Post і Der Spiegel оприлюднили розслідування, в якому заявляють, що операції підриву газопроводів «Північний потік» у вересні 2022 року, ймовірно, координував український офіцер Роман Червінський, який служив у Силах спецоперацій України. Видання посилаються на неназвані джерела: офіційних осіб в Україні і в інших країнах Європи, «а також інших осіб, обізнаних із подробицями таємної операції».

За даними співрозмовників видань, Червінський нібито координував команду із шести осіб. Вони під вигаданими іменами орендували яхту і використовували глибоководне водолазне обладнання, щоб встановити вибухівку на трубопроводах «Північний потік-1» і «Північний потік-2» у вересні минулого року.

Джерела розповіли, що полковник не займався плануванням операції, а виконував накази «високопоставлених українських чиновників», які підкорялися головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному.

Представники української влади не відповіли на перелік запитань щодо можливої причетності Червінського, йдеться в розслідуванні.

Роман Червінський із квітня цього року перебуває під арештом у Києві. Служба безпеки України повідомила йому про підозру в перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень. У справі йдеться про спробу викрадення російського літака, що, на думку слідства, призвело до обстрілу аеродрому «Канатове» на Кіровоградщині.

Слідчі стверджують, що ця операція проводилася, попри заперечення СБУ і без згоди відповідних державних органів. Через це, вважає обвинувачення, російські військові отримали дані про розміщення на аеродромі «Канатове» особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків, і 23 липня 2022 року це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище. Тоді один військовий загинув, 17 зазнали поранень.

Розслідування Швеції, Данії та Німеччини показали, що газопроводи було підірвано, проте винних ще встановлюють. Влада США, Великої Британії і Євросоюзу заявила про цілеспрямовану диверсію. Російська влада вважає, що в аварії зацікавлені США і їхні союзники.

У Білому домі заперечили причетність до підриву газогонів. Українська влада і військова розвідка також заявляли, що не причетні до нападу і не знають, хто його здійснив.

У західних ЗМІ з посиланням на джерела з’являлися повідомлення, що вибухи могла організувати якась проукраїнська група, не пов’язана з владою якоїсь країни. У низці інших публікацій йшлося і про можливу причетність до вибухів Росії.