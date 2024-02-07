Швеція припинила розслідування вибухів на «Північних потоках» через питання юрисдикції

Швеція завершила розслідування вибухів, які сколихнули газопроводи Nord Stream 1 і 2 у 2022 році, заявивши, що не має юрисдикції його продовжувати.

Прокуратура заявила, що попереднє розслідування дало владі «хорошу картину» інциденту, і що нічого не виявилося, що вказувало б на причетність Швеції або шведських громадян до нападу, який стався в міжнародних водах.

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Наприкінці вересня 2022 року було пошкоджено три з чотирьох ниток газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2», неушкодженою залишилася одна з труб «Північного потоку-2». Цей газопровід не було запущено в експлуатацію: через вторгнення Росії в Україну на нього накладено санкції. «Північний потік-1» був основною магістраллю постачання російського газу до Німеччини, звідки він розподілявся далі країнами Євросоюзу.

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Розслідування Швеції, Данії та Німеччини показали, що газопроводи було підірвано, проте винних ще встановлюють. Влада США, Великої Британії і Євросоюзу заявила про цілеспрямовану диверсію. Російська влада вважає, що в аварії зацікавлені США і їхні союзники.

У Білому домі заперечили причетність до підриву газогонів. Українська влада і військова розвідка також заявляли, що не причетні до нападу і не знають, хто його здійснив.