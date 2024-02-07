Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Швеція припинила розслідування вибухів на «Північних потоках» через питання юрисдикції

Прокуратура заявила, що не має юрисдикції його продовжувати
Прокуратура заявила, що не має юрисдикції його продовжувати

Швеція завершила розслідування вибухів, які сколихнули газопроводи Nord Stream 1 і 2 у 2022 році, заявивши, що не має юрисдикції його продовжувати.

Прокуратура заявила, що попереднє розслідування дало владі «хорошу картину» інциденту, і що нічого не виявилося, що вказувало б на причетність Швеції або шведських громадян до нападу, який стався в міжнародних водах.

Читайте також: WSJ: слідчі у справі щодо вибухів на «Північних потоках» заявили про опір з боку Польщі. Варшава наразі не реагувала

Наприкінці вересня 2022 року було пошкоджено три з чотирьох ниток газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2», неушкодженою залишилася одна з труб «Північного потоку-2». Цей газопровід не було запущено в експлуатацію: через вторгнення Росії в Україну на нього накладено санкції. «Північний потік-1» був основною магістраллю постачання російського газу до Німеччини, звідки він розподілявся далі країнами Євросоюзу.

Читайте також: В ООН передали листа щодо розслідування вибухів на «Північних потоках»

Розслідування Швеції, Данії та Німеччини показали, що газопроводи було підірвано, проте винних ще встановлюють. Влада США, Великої Британії і Євросоюзу заявила про цілеспрямовану диверсію. Російська влада вважає, що в аварії зацікавлені США і їхні союзники.

У Білому домі заперечили причетність до підриву газогонів. Українська влада і військова розвідка також заявляли, що не причетні до нападу і не знають, хто його здійснив.

Форум

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG