Німеччина видала ордери на арешт учасників підриву «Північних потоків» – ЗМІ

У Німеччині видані ордери на арешт сімох підозрюваних в атаці на газопровід «Північний потік» у 2022 році. Слідство вважає, що встановило всіх виконавців операції, і всі вони – громадяни України, пишуть німецькі ЗМІ.

Як установили в спільному розслідуванні Die Zeit, Suddeutsche Zeitung та ARD, у підготовці вибухів брали участь четверо водолазів, у тому числі одна жінка, фахівець із вибухівки, шкіпер та координатор.

Останній був затриманий в Італії, Німеччина вимагає його екстрадиції. Він звинувачується в антиконституційному саботажі, організації вибуху та руйнуванні будівель. Йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Один із імовірних учасників загинув на фронті. Інші, ймовірно, ховаються в Україні. Одного з них намагалися затримати в Польщі, він утік від слідства на автомобілі українського військового аташе, пишуть німецькі ЗМІ. Німеччина поки що не вимагала екстрадиції імовірних виконавців вибуху у Києва.

У матеріалі стверджується, що уряд Німеччини хоче триматися якнайдалі від розслідування. Журналісти називають висновки слідства політичною проблемою для уряду Фрідріха Мерца.

Українська влада заперечує свою причетність до диверсії. Москва тривалий час стверджувала, що операцію було організовано Сполученими Штатами. Вибухи на газопроводах «Північний потік-1» і «Північний потік-2» з Росії до Німеччини сталися в ніч проти 26 вересня 2022 року в районі данського острова Борнгольм у Балтійському морі. Вони мали використовуватися для постачання російського газу до ФРН.