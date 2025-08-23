Суспільний мовник ФРН: затриманий українець керував диверсією на «Північних потоках»

Слідство у Німеччині вважає затриманого в Італії громадянина України Сергія К. координатором диверсії на газопроводах «Північний потік» і «Північний потік-2» у вересні 2022 року. Із ордером на арешт ознайомилися журналісти німецьких видань, зокрема суспільного мовника – ARD.

За версією слідства, громадянин України керував групою із шести-семи людей – шкіпера, кількох водолазів та фахівця з вибухівки. На яхті «Андромеда» вони підійшли до газопроводів біля острова Борнгольм, де на глибині 70–80 метрів встановили щонайменше чотири вибухові пристрої вагою від 14 до 27 кілограмів кожний. У бомбах уповільненої дії використовувалася суміш гексогену та октогену.

Після диверсії Сергій К., як вважають слідчі, зійшов із яхти в порту Вік на острові Рюген, звідки вирушив на батьківщину. Решта учасників операції повернули «Андромеду» в Хое-Дюне під Ростоком.

Затриманий не визнав провину в суді.

Німеччина не розголошує повного імені затриманого. Преса називає його Сергієм Кузнєцовим.

Видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомляло, що Кузнєцов – капітан ЗСУ у відставці та колишній співробітник Служби безпеки України. Він нібито служив у якомусь елітному підрозділі, який брав участь у обороні Києва у перші місяці військової операції Росії, і командував там групою, що займалася ППО.

Стверджується, що для проведення диверсії на «Північних потоках» його найняли в травні 2022 року. Він став керівником групи з двох військовослужбовців та чотирьох цивільних водолазів, яка здійснювала диверсію. Самі вибухи сталися у вересні того ж року.

Слідча група ФРН встановила особи ще кількох підозрюваних, за повідомленням, серед них чинні та колишні українські військові.

Раніше у розшук було оголошено українця Володимира Ж., але він встиг виїхати з Польщі.

Вибухи на газопроводах «Північний потік-1» і «Північний потік-2», які вели з Росії до Німеччини, сталися в ніч проти 26 вересня 2022 року в районі датського острова Борнгольм у Балтійському морі. Газопроводи на той час не працювали, «Північний потік-2» не був введений в експлуатацію до початку російського широкомасштабного вторгнення в Україну, а «Північний потік-1» тимчасово припинив прокачування газу.

Німецька прокуратура, яка веде розслідування у справі про диверсію, не висувала офіційних версій того, хто стояв за підривами. Численні західні ЗМІ писали про те, що їх організували люди, пов’язані з українськими спецслужбами. За даними ЗМІ, зокрема The Wall Street Journal, у травні 2022 року операцію з підриву газопроводів ініціювала група українських військових. Спочатку план, як стверджується, схвалив президент України Володимир Зеленський, але під тиском ЦРУ він розпорядився припинити підготовку. Тодішній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нібито проігнорував цю вказівку. Київ звинувачення в організації диверсій заперечує.

Німецькі ЗМІ також повідомили, що прокуратура видала ордер на арешт громадянина України Володимира Журавльова, який жив у Польщі та працював інструктором із дайвінгу. Польська влада не відреагувала на запит, і Журавльов, як стверджується, зміг виїхати на територію України.

У Генпрокуратурі Німеччини в листопаді 2024 року заявляли, що встановили особи двох підозрюваних. У відомстві тоді відмовилися розкривати їхні імена, пославшись на необхідність дотримання таємниці слідства. У прокуратурі наголосили, що це була серйозна атака на енергетичну інфраструктуру Німеччини – незалежно від політичних мотивів тих, хто здійснив підрив.

Газопроводи «Північний потік» потрапили цього року під санкції ЄС, оскільки країни Євросоюзу визнали їх потенційним знаряддям тиску Москви на Європу.