ОП: Зеленський прийняв делегатів Бундестагу – говорили про зміцнення повітряного щита й тиск на Росію

Президент Володимир Зеленський 1 вересня зустрівся в Києві з очільнками двох коаліційних фракцій німецького Бундестагу Єнсом Шпаном і Маттіасом Міршем, повідомляє Офіс президента.

Метою зустрічі, за заявою ОП, було скоординувати наступні спільні кроки в дипломатії й обговорити продовження фінансової та оборонної підтримки нашої країни. Зеленський подякував Німеччині за допомогу, зокрема, зміцнення протиповітряної оборони:

«Ми вдячні за системи Patriot і ракети до цих систем, а також за системи вашого вітчизняного виробництва IRIS-T. Для нас це важливо, тому що це життя наших людей. Сьогодні в нас перше вересня. І це можливість для дітей піти в школу, можливість для людей працювати й можливість наповнювати український бюджет, наповнювати нашу економіку», – заявив Зеленський.

За повідомленням, розмова стосувалася подальшого зміцнення «українського повітряного щита».

Єнс Шпан заявив, що німецький уряд і парламент продовжать підтримувати Україну.

ОП уточнює, що сторони детально обговорили дипломатичні зусилля, важливість припинення вогню, а також напрацювання гарантій безпеки. Зокрема, Зеленський вказав на те, що сьогодні минає два тижні з моменту переговорів із президентом США та європейськими лідерами у Вашингтоні.

«За цей час Росія не проявила жодного наміру щодо готовності до зустрічі на рівні лідерів, натомість завдавала ударів по українських містах і громадах та вбила десятки українців. Глава держави акцентував, що лише сильні кроки можуть змінити поведінку росіян. Саме тому Україна розраховує на підтримку Німеччини у збільшенні тиску на Росію», – передає пресслужба президента.





Німецька коаліція партій «Християнсько-демократичний союз» і «Християнсько-соціальний союз» прокоментувала візит свого лідера Єнса Шпана до Києва, заявивши, що Україна продовжує потребувати «безумовної солідарності».

За повідомленням коаліції, представники німецького парламенту «чітко дали зрозуміти, що правлячі фракції в німецькому Бундестазі твердо стоять на боці України».

Міністр фінансів Німеччини в серпні заявив, що його країна надаватиме Україні 9 мільярдів євро щороку протягом найближчих років.